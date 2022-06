Stoltenberg lettet på sløret

Og det var én hendelse som satte fart på de timelange forhandlingene i Madrid, rett før toppmøtet skulle starte. Da hadde forhandlingene om Sveriges og Finlands NATO-søknader vart i ukesvis.

–Det var hardt arbeid over lang tid som gjorde det mulig å få til en løsning, sa Stoltenberg på et pressemøte på norsk etter at toppmøtet var ferdig.

Tirsdag kveld ble det hasteinnkalt til en pressekonferanse for å offentliggjøre at forhandlingene mellom Tyrkia, Sverige og Finland hadde lykkes.

Avtalen de tre landene skrev under på handlet om våpensalg, bekjempelse av terrorisme, forholdet til kurdiske organisasjoner og utlevering av kurdere til Tyrkia.

– Flyttet fjell

FLYTTET FJELL: Jens Stoltenberg jobbet hardt for å få enighet mellom Tyrkia, Sverige og Finland om de to siste landenes NATO-søknader. Han "flyttet fjell" i flere hovedsteder, forteller en kilde. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Stoltenberg får mye skryt for sin innsats for å få partene til å bli enige. Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan hadde blokkert Sveriges og Finlands søknader, siden kort tid etter de to landenes historiske avgjørelse om å bli medlemmer av NATO.

En kilde med innsikt i forhandlingene sier til TV2 at Stoltenberg «flyttet fjell» både i den tyrkiske hovedstaden, Ankara og særlig i Stockholm. Finland får skryt i forhandlingene for å forberedt søknaden grundig med diplomatisk kontakt, blant annet med Tyrkia.

Generalsekretærens stabssjef, norske Stian Jenssen, hadde i flere uker jobbet hardt med de tre partene. Stoltenberg har i tillegg personlig vært aktiv i forhandlingene, som også ble gjennomført på mer teknisk nivå.

Blant annet har han tidligere fortalt at han har hatt fire telefonsamtaler med Erdogan. Forholdet mellom de to beskrives som nært, og skriver seg fra lang tid tilbake. Erdogan satt en tid fengslet i Tyrkia. Den unge politikeren Stoltenberg fra Norge var en av dem som besøkte Erdogan i fengselet.

Stoltenbergs gode forhold til Erdogan og i tillegg standhaftigheten fra Finland, om at de bare ville gå inn i NATO, sammen med Sverige, skal ha påvirket forhandlingene.

Forhandlingsklimaet i de dramatiske timene i Madrid forbedret seg kraftig da partene tok seg en «fika», som det heter på svensk. En kaffepause.

– Det er riktig at vi etter å ha sittet inne i det rommet ganske lenge hadde behov for å få noe mat, og jobbe litt hver for seg på ulike måter, sa Stoltenberg til de nordiske journalistene.

Han la til at det alltid hjelper, men at det viktigste alltid er den politiske viljen til å finne en løsning.

Skriver under i Brussel

Tirsdag skal NATO-ambassadørene signere invitasjonsprotokollen for Sverige og Finland. Fra da av kan de to landene delta på alle NATO-møter som «inviterte medlemsland». Det skal holdes såkalte tiltredelses-samtaler, som ikke ventes å ta særlig lang tid. Det kan ta opp til ett år før alle de 30 parlamentene i medlemslandene har godkjent de to nye medlemslandene.