Raser mot politiet: – Bidrar til flere overgrep

Den 10. juni publiserte politiet et Sogn et Facebook-innlegg med tittelen «Det er sommer og festivaltid!».

Innlegget starter med en skildring av en historie om et overgrep, en skildring politiet omtaler som langt fra unik.

Men så tar innholdet en vending som har fått mange til å reagere.

«Dette er en bønn til ungdommene og foreldre. Kjære ungdom, ikke sett deg i situasjoner hvor du kan komme i nød eller få vonde opplevelser. Du tar selv valget om hva du drikker, hvor mye eller om du lar være. Husk at inntaket av rusmiddel sløver sansene dine slik at du gjør mindre kloke vurderinger enn om du var edru.»

– Jenter må gjemme seg

Blant de som reagerer er influenser Christina Fraas. Hun står bak Instagramkontoen 1000Historier sammen med komiker Sofie Frøysaa. Innlegget fra politiet er delt videre på Instagramkontoen.

– Jeg hadde sett for meg at innlegget skulle ta en annen retning. Men så går det over til at jenter må gjemme seg, legge beslag på egen frihet og passe seg for overgriperne, sier Fraas til TV 2.

Influenseren mener innlegget er svært problematisk.

– Det er ikke bare Facebook-innlegget som er problematisk, men det er holdningene som politiet viser. Disse holdningene er også gjennomsyret i mange av historiene vi får tilsendt, sier Fraas.

– De må være enige

For gjennom Instagram-kontoen samler de inn historier fra jenter som har blitt utsatt for overgrep.

REAGERER: Influenser og grunnlegger bak Instagram-profiler 1000Historier, Christina Fraas, reagerer sterkt på politiets innlegg. Foto: Christian Zervos

– Vi opplever at jenter forteller at de blir spurt i avhør om hvorfor de hadde på seg stringtruse hvis de ikke hadde planlagt å ha sex, forteller Fraas.

Hun mener det er behov for en holdningsendring, generelt i politiet.

– Det skal ikke være flaks eller uflaks hvem du møter i politiet. De må være enige med hverandre, sier Fraas.

– Kom uheldig ut

Marit Breistøl er politioverbetjent i Lærdal, Aurland og Årdal. Hun forteller til TV 2 at intensjonen bak innlegget var å skape refleksjoner rundt hvordan man skal oppføre seg når man er på fest, og drikker alkohol.

– Men det kom uheldig ut, og vi beklager virkelig hvis noen har blitt støtt. Vi legger oss helt flate, fordi det er aldri offerets skyld, sier Breistøl.

Etter at innlegget ble publisert av Fraas på Instagram, har ikke reaksjonene latt vente på seg.

– Dette burde ikke være lov. Det bidrar til flere overgrep, skriver en.

– Hva er dette for noe kødd? Her er det noen i avdelingen som må ta seg et kommunikasjonskurs. Utrolig skadelig å formidle på denne måten. Æsj, skriver Gita Simonsen.

Endrer innlegget

Etter de mange reaksjonene har politiet innsett at formuleringen var feil.

– Når vi blir gjort oppmerksom på det, så tar vi grep. Vi tar det virkelig med oss som et læringspunkt. Vi skal også ta en diskusjon om hvilke rutiner vi har for å publisere ting på Facebook, sier Breistøl.

Innlegget har nå blitt endret. Blant annet har avsnittet hvor politiet ber hver enkelt ta ansvar for mye de drikker, blitt fjernet.

Sofie Frøysaa, i 1000historier, er klar i sin tale på at endringene ikke er gode nok. Hun mener ordlyden i det originale innlegget henger igjen:

– Innlegget handler fortsatt om hvordan man kan unngå å bli utsatt for overgrep, istedenfor å legge ansvaret der det hører hjemme, sier hun.

Hun legger til at samtalen må dreie seg om hvordan unngå å forgripe seg på andre.

– Skal være objektive

Tross kritikk fra flere hold, avviser Breistøl at politiet har et holdningsproblem.

– Vi har ingen holdning som tilsier at offeret har noe form for skyld. Politiet skal være objektive, og vi skal ikke ta stilling.

Breistøl er glad for engasjementet folk viser.

– Vi er takknemlige for at folk gir tilbakemelding om at de opplever seg støtt. Vi er klare over at det er symboltungt det vi skriver, og det betyr mye for folk. Vi representerer politiet, og vi tar det på største alvor.