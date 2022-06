Opplevde meldinger fra reporter som truende. TV 2 beklager

«VG melder at drapsmannen ble stoppet sammen med konebankeren og islamisten Arfan Bhatti. Pussig nok melder ikke TV 2 dette», skrev finansmannen Eirik Furuseth i Facebook-feeden sin lørdag kveld.

Meldingen dreide seg om masseskytingen i Oslo natt til lørdag, og Furuseth stilte spørsmålstegn ved TV 2s dekning, eller mangel på dekning, av koblingen mellom Zaniar Matapour, som er siktet etter skytingen, og den kjente, norske islamisten, Arfan Bhatti.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

Ifølge avisen fikk Furuseth melding av TV 2-reporter Fredrik Græsvik om lag 45 minutter etter å ha publisert innlegget. Innholdet i meldingene fra TV 2-profilen fikk ham til å reagere.

– Ekstremt alvorlig

Nettavisen viser i artikkelen til en skjermdump av meldingsutvekslingen på Messenger. Den første meldingen viser at Græsvik skriver «Er du håndballtrener i Njård?» og deretter «Jobber du for Finansco?».

Furuseth svarer bekreftende og spør hvorfor Græsvik lurer på det.

«Tenkte det var interessant å lage en sak på hva Njård og Finansco synes om dine ytringer om skeive og muslimet på en konto der du lenker til disse to. Har allerede sendt forespørsel til de overnevnte. Vil du la deg intervjue om dette? (Du har allerede ytret deg offentlig, så det er i utgangspunktet uaktuelt med et anonymt intervju). Mvh Fredrik Græsvik.»

TV 2-reporteren skal også ha skrevet at han satt på skjermdumper av uttalelser fra Furuseth som han omtaler som «trolling» av skeive og homofile, skriver VG.

Furuseth har uttalt til Nettavisen og VG at han reagerer kraftig på meldingene fra TV 2-reporteren.

– Det er ekstremt alvorlig at en så kjent og erfaren journalist angriper meg på denne måten via jobben min, og klubben til barna mine. Man lurer jo på hvor mange ganger tidligere han og TV 2 har gjort dette. De maler folk som homofober og rasister. Det er grenseløst over streken, uttalte Furuseth til Nettavisen.

Græsvik: – Jeg beklager

Videre understreker Furuseth at alle som kjenner ham vet at han aldri ville kommet med hat mot homofile eller muslimer.

I etterkant av medieomtalen har TV 2s utenrikssjef, Aslaug C. Henriksen, beklaget på vegne av TV 2.

– Vi beklager at henvendelsen ble sendt fra journalisten overhodet. Det var ikke dekning for slike påstander, og er dermed brudd på våre egne rutiner. Vi er svært bevisst på makten mediene har, og forstår godt at TV 2s henvendelser var veldig belastende. Når det gjøres feil, skal selvfølgelig også mediene være raske til å beklage det. Derfor har vi også beklaget og understreket at det ikke var dekning for påstandene, overfor dem som mottok henvendelsen, sier hun i en uttalelse.

Også Fredrik Græsvik selv beklager nå egen oppførsel.

– Jeg beklager overfor Furuseth, hans arbeidsgiver og min egen arbeidsgiver TV 2. Jeg skulle selvfølgelig ikke ha sendt denne henvendelsen, og forstår at dette kan svekker tilliten til meg som journalist, sier han til TV 2.

– Alle kan gjøre feil

TV 2 har vært i kontakt med Eirik Furuseth, som bekrefter at han har fått en beklagelse fra Græsvik på e-post.

Furuseth påpeker at han fortsatt synes det er uklart hvorfor Græsvik kontaktet ham i utgangspunktet.

– Alle kan gjøre feil, jeg håper bare han ikke gjør det igjen. Og så håper jeg at han ikke har gjort det før.

TV 2 opplyser at saken nå håndteres internt.