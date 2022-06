Nektet å åpne for spørsmål om politirazzia i bisarr pressekonferanse

Sykkellaget Team Bahrain Victorious ble raidet av politi i København torsdag. Det er tredje gang på ett år - og andre gang denne uken - at politiet har aksjonert mot laget.

Ifølge laget var det franske påtalemyndigheter som ba dansk politi om å gjennomføre razziaen.

Torsdag ettermiddag hadde laget pressekonferanse. Det ble en meget spesiell affære.

– Vi vil gjerne dele informasjon rundt etterforskningen, men vi har ikke noe mer å si enn det som ble sagt i pressemeldingen. Vi etterlyser flere detaljer fra etterforskerne for å være i stand til å skjønne bakgrunnen for hvorfor de gikk til dette skrittet. For øyeblikket er laget fokusert på det store sykkelrittet som venter og hvordan vi skal nå de sportslige målene våre de neste tre ukene, sa lagets sportssjef Vladimir Miholjevic.

Han presenterte så Jack Haig og Matej Mohoric, to av lagets ryttere. Miholjevic understreket at rytterne ikke ville svare på spørsmål om etterforskningen.

Problemet? Ingen av de fremmøtte journalistene ville prate med Bahrain-rytterne om andre ting enn politirazziaen.

En journalist ble bryskt avvist da hun lurte på hvilken betydning det hadde for rytterne å bli vekket klokken halv seks om morgenen dagen før Tour de France-start.

Etter flere minutters pinlig stillhet ble pressekonferansen avsluttet.

– Ingen flere sportslige spørsmål? Ok, da er pressekonferansen over.

Rytterne så forvirret ut. Bahrain Victorius tok, om ikke annet, en soleklar førsteplass for verste pressekonferanse i Touren.