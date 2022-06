Åpner for at flere kan ha vært involvert i masseskytingen

Politiet har mottatt 70 tips fra publikum etter at de gikk ut med bilder av den siktede onsdag. Særlig videobevis er viktig for politiet.

Det har snart gått én uke siden 43 år gamle Zaniar Matapour åpnet ild mot flere utesteder i Oslo sentrum.

På politihuset pågår etterforskningen for fullt. En av hovedhypotesene politiet jobber ut i fra, er at masseskytingen var et terrorangrep.

– Høyinteressant

Onsdag sa PST at de mener flere personer medvirket i forkant angrepet.

Torsdag orienterer politiadvokat Børge Enoksen om siste nytt i etterforskningen.

– Vi har fått over 70 tips etter orienteringen vi hadde onsdag. Disse tipsene er relevant, sier Enoksen.

Onsdag offentliggjorde politiet flere bilder av den siktede. Blant annet fra en restaurant på Grønland i Oslo fra ettermiddagen, samt bilder fra da Matapour gikk av trikken rett før masseskytingen begynte.

– Vi har en hypotese

Politiadvokaten sier det er uavklart hvorvidt det er andre personer som har medvirket til selve handlingen.

– Vi har en hypotese om at det kan være tilfelle, og vi undersøker det videre.

– Derfor er blant annet video høyinteressant for oss.

Enoksen sier at de har et veldig godt samarbeid med PST.

– Men dialogen der kan jeg ikke gå i detalj på, sier politiadvokaten.

Fortsatt ikke avhørt

Politiet har fortsatt ikke fått avhørt den siktede 43-åringen.

– Vi har god kontakt med siktedes forsvarer. Men det er ikke noe nytt her, sier Enoksen.

Politiet understreker viktigheten av å få gjennomført et avhør.

– Det er sentralt i en hver straffesak. Det er noe vi har fullt fokus på, sier han.

Matapour (43) har ikke ønsket å la seg avhøre, fordi han ikke ønsker at politiet skal ta opp avhøret.