Hadde akkurat passert sikkerhetskontrollen da beskjeden kom

Vinnerskallene fra Stavanger sto reiseklare for en internasjonal håndballturnering – men endte på hjemmebane.

De siste to årene har håndballaget Hinna lagt inn en enorm innsats i forkant av deltakelsen i Granollers cup i Barcelona. Det er en stor internasjonal håndballturnering med mer enn 15 land representert.

– Vi har lenge hatt en drøm om å få reise nedover og ta gullet med oss hjem. Dette har vært det vi har sett frem til, forteller lagleder Thale Vignes.

LANG SESONG: Jentene trente jevnt og hardt for å forberede seg til turneringen i Spania. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Grytidlig onsdag morgen var 23 bagger med drikkeflasker, håndballsko og spillerdrakter sjekket inn på Sola lufthavn i Stavanger. Derfra skulle reisen gå videre til København og deretter til Barcelona.

– Vi hadde akkurat gått gjennom sikkerhetskontrollen da den første meldingen tikket inn. Flyvningen videre fra København var kansellert, sier Vignes.

Laget lot seg imidlertid ikke stoppe av den grunn. Lagets reiseleder kastet seg rundt, og fikk raskt tak i en ny reiserute via Oslo.

Kaotisk

Den neste flyvningen gikk som planlagt, og jentene fra Stavanger ankom Oslo Lufthavn. Det gjorde derimot ikke bagasjen deres.

Det skal heller ikke ha vært SAS-bemanning å finne i ankomsthallen, og samtidig tre timer ventetid på telefonlinjen hos kundeservice, forteller laglederen.

En tilfeldig forbipasserende på flyplassen skulle bli lagets redning.

– Hun tipset om et annet fly fra Stavanger som landet like etter oss. Der hadde visst bagasjen vår også havnet, sier Vignes til TV 2.

Etter å ha fått kontroll på bagasjen, reiste jentene videre. De hadde en hotellovernatting i hovedstaden før avreise dagen etter.

Men da de trodde alle uventede overraskelser var over, måtte de tro om igjen.

SATSET ALT: Etter flere timer på reisefot var ikke Hinna håndballag klare for å gi opp. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Vi hadde ikke vært på hotellet mer enn ti minutter før neste skuffelse traff oss. Jeg fikk en ny melding om at flyvningen fra Oslo til Barcelona også var kansellert, sier laglederen.

Lagledelsen så ingen annen utvei enn å dra tilbake til flyplassen, men uten hell.

– I informasjonsskranken fikk vi beskjed om at de ikke kunne hjelpe oss.

Stor skuffelse

Etter flere timer med ventetid på flyplassen fikk de et nytt håp. En ansatt fra SAS kunne tilby nok en ny alternativ reiserute, denne gangen via en rekke land over hele Europa.

– De forsøkte alt de kunne, men det var ikke noe alternativ for oss lenger, sier Vignes.

Det begrunner hun i at to lange reisedøgn i beina ikke ville være aktuelt i forkant av turneringen. I tillegg ville de ha gått glipp av flere sentrale kamper på veien sørover.

Nå gjensto det å dele den store skuffelsen med laget.

– Han som fortalte det til jentene, var veldig preget etterpå. De ble rett og slett kjempelei seg.

Etter mye følelser, håp og lange ventetider returnerte jentene omsider tilbake til Stavanger.

HINNA HÅNDBALL: Lagbildet er tatt en knapp uke før turneringen i Barcelona. Foto: Privat

– Utrolig leit å høre

Pressekontakt Tonje Lund i SAS sier til TV 2 sier det er leit å høre at Hinna håndballag ikke nådde frem til cupen.

– Dette er utrolig leit å høre. Nå har det vært noen kanselleringer, og at et ungdomslag som har brukt mye tid på å forberede og glede seg rammes er leit å høre.

Lund understreker at det nå er viktig at laget tar kontakt med SAS for få det de har krav på – selv om det ikke reddet turen.

Videre forklarer hun at høysesong for luftfarten gjør det vanskeligere å finne gode, alternative reiseruter.

– Fulle fly gjør det vanskeligere å finne nye plasser i det tidsrommet som det opprinnelige reisen når det oppstår kanselleringer, sier Lund til TV 2.

De siste ukene har den nå avsluttede flyteknikerstreiken ført til at flere flyvninger ble kansellert fra Norge. Samtidig er det natt til lørdag meklingsfrist i SAS-oppgjøret.

SAS-pilotene har varslet at de kommer til å ta ut samtlige av sine norske piloter, til sammen over 400 stykker, fra første streikedag.

141 flygninger fra Norge kan bli rammet av en eventuell SAS-streik denne helgen, ifølge en oversikt fra VG.

Gir ikke opp

Gjennom pandemitiden har håndballaget endeløst med dugnadstimer tilbakelagt for å samle inn penger til reisen og selve deltakelsen.

Til tross for at håndballsesongen vanligvis pleier å dabbe av mot sommeren, har ikke dette vært tilfellet for Hinna håndball dette året.

– Vi har trent iherdig for å være i toppform til denne turneringen, sier laglederen.

Til tross for nederlaget gir laget likevel ikke opp. De har allerede booket plass til turneringen neste år, og flere av jentene har meldt seg på.