Didrik Solli-Tangen om det nye familiemedlemmet: – Noe for seg selv

Med sin store tenorstemme og mørke manke har Didrik Solli-Tangen (35) sjarmert seg inn i det norske folks hjerter for lengst. 35-åringen ble for alvor et kjent fjes da han gikk til topps i Melodi Grand Prix i 2010 med «My Heart Is Yours», og siden har det bare gått oppover for porsgrunnmannen.

Senest i fjor stakk artisten av med seieren som Snømonsteret i Maskorama, og i vår var han å se med stort, rosa hår og høye hæler i Drag Me Out.

FOLKEFAVORITT: Sanger Didrik Solli-Tangen har gjort stor suksess siden Melodi Grand prix-seieren i 2010.

Nytt familietilskudd

Når TV 2 møter Solli-Tangen før han skal opptre under ukens Allsang på grensen, har han flere ting på hjertet.

Fremover må sangeren nemlig belage seg på å være barnevakt etter at lillebror Emil Solli-Tangen (32) fikk sitt første barn i slutten av juni måned.

– Jeg har jo blitt onkel. Det er jo stort. Broren min er helt i tåken over å ha blitt pappa, så det er moro. Jeg er veldig glad på hans vegne, deler han.

Den nybakte onkelen har så vidt rukket å hilse på den lille niesen, og ser frem til å bli bedre kjent med henne etter hvert.

– Jeg har sett henne én gang, og det var veldig fint. Jeg gleder meg til fortsettelsen og at jeg kan møte henne igjen. Den nyfødte babyen er noe for seg selv, sier han, og fortsetter lattermildt:

– Det er veldig stas å få holde og dulle, og så er det veldig godt å få levert det fra seg, og dra hjem til sine egne unger som også krever sitt.

Vil være en god far

Familie og samvær med egne barn – som Solli-Tangen har sammen med forloveden Angelica Omre – står også høyt på prioriteringslisten hos 35-åringen. Under pandemien fikk han sjansen til å være mer til stede i barnas liv når artistkarrieren mer eller mindre ble satt på pause.

– Jeg har vært mye hjemme og da har man fått masse tid til å knytte bånd med ungene og være med dem. Vi har det kjempefint og jeg gleder meg over hver dag sammen med dem, sier han.

Det å være en god far tar 35-åringen på høyeste alvor.

– Jeg jobber med, og har som mål å være en god pappa. Det er jo vanskelig når utfordringer kommer på løpende bånd, men jeg prøver så godt jeg kan.

Skriver bok

Når Solli-Tangen ikke tilbringer tiden med familien i Legoland i Danmark i sommer, skal han turnere rundt med sitt nye musikkonsept, Klassisk Sommer.

– Det blir en konsert bestående av klassisk og noe sommer – en herlig miks, sier han.

Derfra går veien til skrivebordet.

– Jeg holder på å skrive en bok om sang, sangteknikk og hvordan man kan bli bedre til å synge, forteller han, og legger til:

– Og så jobber jeg alltid med å bli bedre til å synge, skrive og lage ny musikk. Det er alltid noen baller i luften.

