Mr. Happy Face vant konkurranse – kan du gjette hvilken?

Åtte hunder stilte på konkurranse-scenen i California som kandidater for kåringen av «verdens styggeste hund» 2022.

I år var det hunden Mr. Happy Face, en miks av kinesisk nakenhund og chihuahua, som stakk av med seieren melder NBC.

Ble adoptert

Eieren til Mr. Happy Face, Janeda Banelly, ble utrolig stolt over hundens seier og ser på prisen som en ære.

– Han lurer på om det er noen godsaker som følger med prisen, spøker Banelly på vegne av hunden sin.

SEIER: Mr. Happy Face vant tittelen som «verdens styggeste hund». Her sammen med sin stolte eier Janeda Banelly. Foto: JOSH EDELSON / AFP

Den gamle hunden Mr. Happy Face er 17 år og sjarmerte dommerne med sine få hår på kroppen, hodet som alltid henger på skakke og tunga som stikker ut av munnen konstant.

Flere blant publikum ville møte hunden som vant 1500 dollar og tittelen som «verdens styggeste hund», men Mr. Happy Face har ikke alltid fått så mye oppmerksomhet.

Banelly adopterte Mr. Happy Face i august 2021 fra et hundehjem. Der var hunden offer for omsorgssvikt i flere år. Den tidligere eieren hadde et hus som var overfylt av ting, og hadde slettes ikke plass til Mr. Happy Face.

PÅ SCENEN: Her er Mr. Happy Face på scenen sammen med eieren Jeneda Benally under konkurransen. Foto: JOSH EDELSON / AFP

– Jeg tror at denne ydmyke sjelen også er et eksempel for å hjelpe mennesker å innse at selv gamle hunder også trenger kjærlighet og en familie, sa den stolte nye eieren Banelly til NBC.

Konkurranse med budskap

Da Banelly adopterte Mr. Happy Face fikk hun beskjed om at hunden bare hadde noen måneder igjen å leve.

Årsaken var at hunden var gammel og gikk på medisiner for flere sykdommer. Blant annet har hunden hatt flere svulster.

Til tross for sykdommer og liten sjanse for at Mr. Happy Face ville leve lenge, valgte Banelly å ta den med hjem og gi den kjærlighet.

WILD THING: Hunden Den lille pelsdotten på scenen, hunden Wild Thing, deltok også i konkurransen, men nådde ikke helt til toppen. Foto: JOSH EDELSON / AFP

Eieren beskriver Mr. Happy Face som den søteste hunden hun har møtt:

– Han hinket opp til meg og valgte meg. Jeg sverget den dagen at han ville bli så elsket at han aldri ville huske hvor forferdelig hans forrige liv hadde vært, forteller Banelly.

De fleste hundene som deltok i konkurransen for «verdens styggeste hund» er omplasseringshunder som har blitt reddet.

Formålet med konkurransen er å vise viktigheten rundt adopsjon av hunder, og kåringen skal feire alle skavanker som gjør hunder spesielle og unike.