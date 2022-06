Bildet av beinet gikk viralt: – Jeg ville stilne alle

Parastjernen Ebba Årsjö avslører en av grunnene til at hun valgte å legge ut bildet som gikk viralt.

Forrige uke la Sveriges Paralympics-heltS Ebba Årsjö ut et bilde på Instagram som gikk viralt. Medier som TV 2, Dagbladet, Ekstra Bladet, Expressen, Aftonbladet og Berlingske Tidene omtalte innlegget, i tillegg til flere internasjonale medier og nettsteder.

21-åringen har en muskelssvikt i høyrebeinet, som er en bieffekt av Klippel-Trenaunays syndrom, som hun ble født med.

Da Årsjö valgte å legge ut bildet av høyrebeinet forklarte hun at hovedårsaken først og fremst var for å hjelpe andre.

Men nå avslører hun overfor den svenske avisen Expressen at hun også ville sende ut en tydelig beskjed med å legge ut bildet som altså gikk viralt.

– Jeg ville stilne alle som stilte spørsmål ved meg, men også bare få det ut der og vise det frem. For det er så mange som lurer på hva det er. Så vet jeg at jeg også kunne hjelpe mange, og det virker det som om jeg gjorde. Og det hjelper meg selv også mye, sier Årsjö til Expressen.

Årsjö vant tok to gull og tok én bronsemedalje i vinterens Paralympics i Beijing. Parastjernen forteller imidlertid at enkelte stilte spørsmål om hvorfor hun fikk delta i Paralympics.

– I både Paralympics og i paraverdenen har alle hver sin funksjonsnedsettelse, og da blir det ofte slik, man stiller spørsmål. Det blir dessverre litt av stemningen. For enkelte personer er det ikke mulig å se nøyaktig hvorfor de har en funksjonsnedsettelse, og så blir de beskyldt for noe. Og alle vil jo selvsagt vinne, de deltar jo for å vinne, sier svensken, og slår fast:

– Det kan hende at også jeg hadde stilt spørsmål, om jeg ikke hadde hørt om disse funksjonsnedsettelsene før, poengterer hun.

Etter at Årsjö la ut bildet har hun bare fått positive tilbakemeldinger.

– Jeg ble bombet med kjærlighet, og ikke bare likes og følgere og kommentarer. Jeg har forsøkt å lese alt som alle har skrevet til meg om personlige tekster, og har svart mange. Det har vært kult, bedyrer 21-åringen.