Støre i Ukraina – besøkte «skrekkens kjeller»

Fredag er statsminister Jonas Gahr Støre på besøk i Ukraina. Turen startet med besøk til Tsjernihiv og Yahidne, før turen går tilbake til Kyiv og møte med president Volodymyr Zelenskyj.

Reisen ble holdt hemmelig av sikkerhetsgrunner.

Under besøket annonserer Støre en omfattende økonomisk støtte til landet.

– Norge øker støtten til Ukraina med 10 milliarder kroner over to år. Pengene skal gå til humanitær bistand, gjenoppbygging av landet, våpen og driftstøtte til myndighetene, sier Støre.

– Ekte venner

Zelenskyj takker Norge for både militær- og pengehjelp. Han retter en stor takk til Støre, regjeringen og det norske folk.

– Vi har ekte venner i Norge, sier Zelenskyj under et pressetreff.

Presidenten er glad for at Støre fikk se med egne øyne hva som skjer i Ukraina.

– Dette har gjort stort inntrykk på meg. Denne kampen er ikke bare viktig for Ukraina men hele Europas sikkerhet, for vår fremtid, sier Støre.



BOMBET: Denne boligblokken i Tsjernihiv ble bombet av russiske styrker. Foto: Hilde Gran/TV 2

Saken oppdateres!

Tidligere fredag var Støre på besøk i Tsjernihiv og Yahidne hvor det pågikk harde krigshandlinger i krigens første dager. Det gjorde sterkt inntrykk på statsministeren:

– Helvete på jord

Støre ble ledsaget av visestatsminister Yulia Svyrydenko og guvernør Vyacheslav Chaus.

– Det gjør veldig sterkt inntrykk. Dette er tett på helvete på jord, sier Støre til TV 2 under besøket i Yahidne.

Her satt over 300 mennesker i kjelleren på en skole i nesten én måned. Statsministeren fikk personlig snakke med flere av dem under besøktet.

NAVN PÅ DØDE: På murveggene i kjelleren ble det risset inn navn på de som døde. Foto: Simen Askjer/TV 2

– Det var sterkt å høre hun ene fortelle om øyeblikket de kunne gå ut og høre fuglene igjen, sier Støre.

Fremdeles kan man se navnene som ble risset inn i murveggene hver gang noen døde. Barnetegninger vitner om at det også var mange barn blant de som var innesperret her.

OVERLEVDE: Støre møtte mennesker som gjemte seg i skolekjelleren i Yahidne i flere uker. En av dem var lille Polina på 9 måneder. Foto: Simen Askjer/TV 2 TEGNINGER: Barnetegninger på murveggene i kjelleren vitner om de 60 barna som var innesperret der i flere uker. Foto: Simen Askjer/TV 2

Like ved Yahidne ligger Tsjernihiv. Byen var beleiret i flere uker, russerne bombarderte byen med artilleri og raketter allerede fra invasjonens første dag. De bombet boligområder, sykehus, skoler og stadion.

– Hjerteskjærende

– Dette er krigens grusomme ansikt, og det er hjerteskjærende å høre historiene til de som har opplevd det, sier Støre.

STERKT MØTE: Støre fikk høre hjerteskjærende historier fra folk som satt innesperret i en kjeller i Yihadne i nesten én måned. Foto: Simen Askjer/TV 2

– Hva tenker du om at dette skjer i 2022 i vårt Europa?

– Det har vi lest om og sett, men når man ser det og lukte det, så blir det så tydelig at det er levde liv lagt i grus, sier Støre.

– Det understreker to ting: Vi må gi støtte til Ukraina slik at de kan komme gjennom denne fasen, og gjenoppbygge landet. I tillegg har de rett til å forsvare seg selv. Dette er et land som er angrepet av et naboland, og slik kan vi ikke ha det i Europa i 2022, sier statsministeren.

– Er dette krigsforbrytelser?

– Det er vanskelig å finne et annet ord. Det er brudd på en lang rekke punkter i folkeretten. At man ikke skal rette angrep mot sivile. Det vil alltid være diskusjon rundt dette i en krigssituasjon, men her er det målrettet umenneskelig behandling, sier Støre.

31. MARS: Slik levde innbyggerne i bomberommet på skolen. De hadde ikke toalett eller elektrisitet. Foto: Olha Meniaylo/via Reuters

1. JULI: Slik ser det ut i dag. Foto: Simen Askjer/TV 2

Langtrekkende våpen

Under Natos toppmøte i Madrid kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre onsdag at Norge donerer langtrekkende rakettartilleri til Ukraina.

Langtrekkende våpen kan ha stor betydning for ukrainerne i kampen mot de russiske styrkene. Våpensystemet er av typen MLRS og sendingen består av tre vogner. Regjeringen har også donert ytterligere 5000 granater.

Fra før består den militære bistanden av blant annet av 22 artilleriskyts av typen M109, inkludert ammunisjon og opplæring.

I tillegg er det donert granater, luftvernskyts og panservernvåpen, samt tusenvis av skuddsikre vester, hjelmer, fire ambulanser, diverse helsemateriell, medisiner og annet utstyr, ifølge regjeringens hjemmeside.

Økonomisk støtte

Norge har tidligere gitt ca 2,1 milliarder kroner til Ukraina og nabolandene. 300 millioner av dette har gått som budsjettstøtte til den ukrainske stat.

ØDELEGGELSER: Tsjernihiv ble bombet i flere uker. Foto: Simen Askjer/TV 2

Russlands angrepskrig mot Ukraina har dramatiske konsekvenser for landets økonomi. Verdensbanken har beregnet at Ukrainas bruttonasjonalprodukt vil falle med 30-50 prosent i 2022.

– Krigen har dramatiske konsekvenser både humanitært og økonomisk. Vi vil bistå den ukrainske staten med midler slik at den kan gi tjenester til det ukrainske folket. Dette kan bidra til stabilitet og forhindre at enda flere tvinges på flukt, sier Støre.