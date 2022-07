Gjør endring for millioner av hjem: – Har ett klart råd

1. juli innføres den nye nettleiemodellen for de aller fleste norske strømkunder.

Endringen er et grep for å møte et stadig økende strømforbruk, uten at man må gjøre enorme utbygginger av strømnettet. Tanken er at du og jeg skal bruke strøm mer fordelt utover døgnet.

Den faste delen av nettleien skal være lavere, mens en større andel skal knyttes til samlet strømforbruk.

– Dette handler om omfordeling av kostnadene for kundene. Hvor det er samtidig forbruk som koster i nettet, og det man ønsker gjennom dette er å få litt mindre samtidig bruk, sier Elvia-sjef, Trond Skjellerud, til TV 2.

Administrerende direktør i Elvia, Trond Skjellerud. Foto: Elvia

Strømforbruk om natten blir derfor billigere enn strømforbruk om dagen.

Periodene det nå deles inn i er:

Dag: Hverdager fra 06:00 til 22:00

Natt: Hverdager fra 22:00 til 06:00

Helg: Lørdag og søndag, og helligdager

Skjellerud sier at Elvia har regnet på hva den nye nettleien vil ha å si for den jevne kunde ut ifra dagens forbruksmønster, og at de har landet på at de aller fleste ikke vil merke så mye.

– De som vil merke dette mest er de med veldig store elbilladere med høy effekt, og kanskje de som bruker flere elbilladere samtidig. Eller andre som har ting som bruker veldig mye strøm. For andre blir det begrensede endringer.

Han understreker også at Elvia ikke kommer til å tjene mer penger på den nye modellen.

– Våre inntekter endres ikke av den nye nettleiemodellen, inntektene våre bestemmes av myndighetene én gang i året.

Ny nettleie: Ny nettleie innebærer en ny måte å beregne nettleien din på, og en ny måte for deg som kunde å tenke på:

Energileddet i nettleien, som tidligere bare var avhengig av hvor mye energi du brukte, vil i tillegg påvirkes av tid på døgnet og når i uken du forbruker energien.



Du vil også havne på ulike trinn av en prisstige avhengig av hvor mye kapasitet du trengte i de tre timene du brukte mest strøm sist måned (din effektbruk). Denne modellen kaller vi «døgnmaks».

Kilde: Elvia

– Ett klart råd

Den nye ordningen gjør det altså gunstig å tenke litt over hvordan og når man bruker strøm. Elvia har flere råd, men sier at et peker seg spesielt ut.

– Egentlig har vi ett klart råd, lad elbilen sakte om natten, med godkjent lader, sier Skjellerud.

– Og for de som har mulighet til det, unngå samtidig bruk av utstyr hjemme.

Et gammelt tips til å spare strøm, kan ifølge Elvia-sjefen nå kanskje være historie.

– Før var det et godt råd å senke temperaturen om natten, men det er ikke opplagt et like godt råd nå. Både strømprisene og nettleia er lavere på natten nå, så folk får gjøre en vurdering på om det er hensiktsmessig lenger.

Ladevettregler: Lad i rom med røykvarsler

Lad når du er våken og til stede

Les og følg produsentens bruksanvisning

Bruk helst original lader

Lad på et underlag som ikke lett kan brenne

Ikke lad i senga

Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann.

Bytt ut skadet utstyr

Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt.

Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110. Kilde: Brannvernforeningen

Til tross for dette, sier Skjellerud at Elvia er fullt klar over at det ikke er bare, bare å planlegge strømforbruket.

– Vi har ikke til hensikt å gripe inn i folks liv og gjøre det vanskeligere. Vi anerkjenner at alle lever travle liv hvor man kjører flere maskiner samtidig for å få ting til å gå opp.

Videre fraråder han strømkundene å la ønsket om å spare strøm gå utover sikkerheten.

– Vi anbefaler ingen å ha på ting om natten som forutsetter tilsyn. Du skal ikke sette på vaskemaskin eller tørketrommel om natten uten tilsyn.

– Sagt hva vi mener

Avdelingsleder for samfunnsansvar i Norsk brannvernforening, Mari Bræin Faaberg, sier til TV 2 at de er bekymret for at den nye nettleien skal gjøre at folk tar unødvendig risiko.

– Vi har sagt hva vi mener om dette, og det er at det er uheldig med en strømnettmodell som gjør at folk fristes til farlig bruk. Det kan skape farlige situasjoner.

Mari Bræin Faaberg, avdelingsleder for samfunnsansvar i Norsk brannvernforening. Foto: Norsk brannvernforening

– Det brenner ikke mer om natten enn om dagen, men når strømforbruket flyttes fra dagen til natten, så vil det føre til flere hendelser. Når man ligger og sover har man lengre reaksjonstid og da kan et branntilløp utvikle seg til en alvorlig brann. Vi mener derfor det er svært uheldig med et prissystem for nettleie og strømbruk som frister folk til uvettig strømbruk. Det kan føre til farlige situasjoner.

– Ikke verdt sjansen

I likhet med Elvia sier Faaberg at det å lade elbilen om natten går fint.

– Det du kan lade om natten og fortsatt være trygg, er elbilen. Men bare hvis du har en godkjent ladeboks som er installert av en autorisert elektriker. Men vaskemaskin og tørketrommel mens du sover, det fraråder vi. Det samme gjelder ladeartikler som kan utvikle seg til brann.

En annen ting som frarådes er ladning av elsparkesykler innendørs på nattestid.

– Vi har sett tilfeller av brann under lading av elsparkesykler, og folk som bor i leilighet i byen må nødvendigvis lade inne. Hvis det da begynner å brenne, så går det fort og du har liten tid. Hvis du da sover, så kan det gå dårlig. Det er ikke verdt å ta den sjansen for å spare penger.