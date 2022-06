Superstjerne kjøpte kunst til 600.000 i Norge

Tirsdag kveld spilte Post Malone for tusenvis av fans på Koengen i Bergen. Tidligere på dagen var han innom Gategalleriet i Grieghallen, for å se utstillingen til kompisen Mathias Nordby, også kjent som Maserati.

Kunsten likte han så godt at han kjøpte ti eksemplarer, til en verdi av 600.000 kroner.

Bergens Tidende omtalte saken først.

Tradisjon å møtes

Mathias Nordby er kunstneren bak verkene. Han møtte Post Malone, eller Austin Richard Post som han egentlig heter, for første gang i 2016.

Siden det har det blitt tradisjon å møtes når artisten er i Norge.

– Jeg møtte han for første gang da han spilte på BLÅ, forteller Nordby til TV 2.

VENNER: Mathias Nordby (t.h.) har vært kompis med Post Malone i seks år. Foto: Gategalleriet

Han hadde malt et bilde av Post Malone, og fikk møte ham backstage etter konserten.

– Så ble jeg veldig god kompis med den ene manageren, og hver gang de kommer hit har jeg vært med de, sier Nordby.

Første galleribesøk

Ifølge ham var besøket på Gategalleriet artistens aller første galleribesøk noen sinne.

– Han hadde heller ingen bilder hjemme på veggene, men er mer glad i sverd, rustninger, biler og sånne ting, sier Nordby.

Han forteller at de hadde avtalt kvelden før at Post Malone skulle komme innom klokken 18, da galleriet stengte. Klokken 17.50 dukket artisten og teamet opp.

KUNST: Mathias Nordby forteller at kunsten er inspirert av det meste han har rundt seg, men også humor og dyr. Foto: Gategalleriet

– Helt sykt

Verkene til Nordby imponerte tydeligvis Post Malone, som investerte i ti verk til en samlet verdi av 600.000 kroner.

– Det var helt sykt. Jeg hadde ikke forventet at han skulle kjøpe noe. Jeg hadde ikke forventet en dritt, sier Nordby.

Han har bare gode ord å komme med om kompisen.

– Han er en helt nydelig fyr, og jeg sier det til alle som spør. Han er en av de største i verden, og så snill og god mot alle. Han tjener nok mye på å være en sånn fyr, mener Nordby.

– Utrolig jordnær type

Bjarne Pedersen hos Gategalleriet forteller til TV 2 at Post Malone, eller Austin Richard Post som han egentlig heter, tok seg god tid på utstillingen.

– Han var veldig høflig og takket veldig for at han fikk komme. Så gikk han ut og møtte fansen, før han dro smilende rett på konsert, sier Pedersen til TV 2.

BESØK: Bjarne Pedersen (nr. to fra høyre) forteller at Post Malone (t.h.) tok seg god tid på galleriet. Foto: Gategalleriet

Galleriet har mange vinduer og mye innsyn, som ifølge Pedersen gjorde at mange hadde møtt opp utenfor for å få et glimt av stjernen.

Krevende logistikk

Når utstillingen er ferdig, følger en krevende logistikk med å få verkene sendt over Atlanterhavet, til USA.

Blant verkene Post Malone har kjøpt, er blant annet et bilde på 2,40 ganger 2,40 meter. Dette må Ifølge Nordby tas ut av rammen og deles i to for å få fraktet.

– Logistikken legger jeg meg unna, så får Bjarne (Pedersen) ta seg av det, sier Nordby.