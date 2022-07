Norges ukjente stjerne hylles av legende

Han får ikke gå i fred på gaten i Girona.

Byen like nord for Barcelona, med rundt 100 000 innbyggere, er varm og vakker. De lokale er fulle av lidenskap og de vet å sette pris på sine helter.

– Folket er veldig støttende. De gir oss så mye kjærlighet når vi er ute på gaten eller i butikken. Det gjør livet mye lettere, sier Karamo Jawara.

Bergenseren på 202 centimeter har virkelig markert seg blant fansen, etter en eventyrsesong med den mest lykkelige avslutningen man kan tenke seg.

STOPPET: Karamo Jawara har blitt en favoritt blant byens befolkning. Foto: Roberto Escalante/TV 2.

– Jeg får videoer tilsendt av unger som gjør ting som jeg har gjort i kamper. Jeg setter stor pris på det, sier Jawara til TV 2.

Veien til toppen har vært lang for bergenseren. Trolig er Jawara en av idrettsutøverne fra Norge som har opplevd flest ulike kulturer.

Etter å ha vokst seg for stor for norsk ungdomsbasket endte han opp på college i USA.

Proffkarrieren startet i Romania, etter dette har han vært innom Canada, Spania, Italia, og Kypros. Nå skal han endelig få prøve seg på Europas høyeste nivå.

– Det tok helt av

Tidligere i sesongen var Jawara ute med skade i en rekke kamper. Da slet Girona. Men laget kjempet seg tilbake og det hele endte med opprykk til Spanias øverste divisjon, omtalt som verdens nest beste basketliga. Kun bak NBA.

– Det er sett på som den beste ligaen i Europa og dette er noe jeg har jobbet for og drømt om lenge. Det er stort, og det har ennå ikke gått helt opp for meg hva vi har vært med på å gjøre. Jeg skal ikke si det er forventet, men det er dit jeg ville nå.

Laget kunne juble for opprykk etter 66-60-seier over Estudiantes i final four-finalen på hjemmebane 19. juni.

– Å vinne dette i byen du spiller i, foran fansen er noe helt annet.

Se de elleville bildene fra bergenserens opprykksfest

– Å se fansen og å ha familie og venner på tribunen betydde veldig mye for meg. Det var stort. Dagene etterpå tok det helt av. Vi hadde parade og det virket som om at hele byen kom ut. Jeg har ikke vært med på noe slikt før.

Roses av NBA-legende

Men det er ikke bare supporterne som setter pris på 31-åringen som har vokst opp på Løvstakken og i Fyllingsdalen i Bergen.

– Jeg respekterer ham veldig som spiller, men enda viktigere som menneske.

Store ord fra en stor mann. Marc Gasol er ingen hvem som helst.

Spanjolen på 211 centimeter er en legende både i hjemlandet og i USA. I 2019 ble han NBA-mester med Toronto Raptors. Han har også spilt for Memphis Grizzlies og Los Angeles Lakers. Tre ganger har han vært på All Star-laget i NBA. Merittlisten er lang med titler for både klubber og landslag.

ENORM KARRIERE: Marc Gasol herjer i Girona etter 13 sesonger i NBA. Foto: Vaughn Ridley

Se reportasje fra Girona i videovinduet øverst

Broren er ingen ringere enn Pau Gasol, som er en enda større NBA-legende med to mesterskap for Lakers. Nå driver brødrene klubben sammen, og Marc på 37, som grunnla Basquet Girona i 2014, er spillende klubbpresident.

– Jawara er en veldig viktig spiller for laget vårt. Han har hjulpet oss veldig og han hjelper meg i forsvar. Han kommuniserer bra og kjenner spillet utrolig godt. Han gjør alle rundt seg bedre og det er svært viktig i basketball, sier Marc Gasol til TV 2.

– I tillegg er han en herlig person. Han er omtenksom, positiv og han har alltid en god innstilling. Han dytter de andre i riktig retning.

BRØDREDUELL: Pau og Marc Gasol møttes på banen i NBA. Nå styrer de Basquet Girona sammen. Foto: NIKKI BOERTMAN

Beatles-tilstander

For Jawara var det nesten uvirkelig plutselig å bli lagkamerat med en av de virkelig store.

– Marc Gasol kom og sa at han skulle spille. Det forvandlet jo alt. At vi er der vi er nå er ingen overraskelse.

– Første gang jeg møtte ham tenkte jeg, wow, det der er Marc Gasol. Men etter at jeg er blitt kjent med ham, er han blant de mest jordnære personene jeg har møtt. Han er som en storebror for meg.

NYTER LIVET: Jawara har vært i Girona siden juli 2021. Foto: Roberto Escalante/TV 2.

Og med en superstjerne på laget blir det fort litt oppstyr når laget viser seg offentlig.

– Tro meg, av og til er det helt krise og folk venter i flere timer kun for å ta et bilde. Hvor enn vi går er det akkurat som om Beatles kommer til byen. Jeg har lært sinnssykt mye de månedene jeg har spilt med ham.

– Tar ikke dritt fra noen

Neste sesong gleder han seg til å kjempe sammen med Gasol på den største europeiske scenen.

– Det er mange tidligere NBA-spillere i den ligaen der, så det er et helt annet nivå. Det viser at du kan komme fra Norge, du kan komme fra lille Bergen og likevel ta det steget. Jeg tror det kommer til å hjelpe mange flere enn bare meg.

DRØMTE OM SPANIA: Bergenseren håper unge håpefulle lar seg inspirere av det han har oppnådd. Foto: Roberto Escalante/TV 2.

– Jeg fant ut da jeg var 15 at basketball var det jeg ville drive med. NBA var aldri den største drømmen for meg, det var mer å spille i Spania for Barcelona eller Real Madrid.

– Hvordan skal en fyr fra Bergen markere seg der?

– Jeg må bare gjøre slik jeg alltid har gjort, og det er å krige. Jeg er fra Bergen og vi tar ikke dritt fra noen. Vi kjører bare på.

– Tidenes basketkamp på norsk jord

Men før det braker løs i Spania igjen skal Jawara og det norske landslaget ut i gruppefinale mot Danmark. Naboduellen i EM-kvaliken spilles på Jordal Amfi og det forventes fulle tribuner og basketfest i Oslo.

– Den kampen er veldig viktig, for den kan få oss videre til neste runde og vise folket at Norge har noe å by på når det kommer til basketball. Vi trenger at folk kommer til Jordal Amfi for å støtte oss frem til seier.

DANMARK NESTE UTFORDRING: Jawara er selvsikker før den avgjørende kampen mot danskene. Foto: Erik Teige / TV 2

– En seier vil kunne gjøre så mye for norsk basketball. Det er så mye vi kan gjøre for den yngre generasjonen. Det er tidenes basketkamp på norsk jord, så da «gønner» vi på, avslutter Girona-yndlingen.

Se Norge - Danmark på TV 2 Sport 2 og Play søndag fra 17.30