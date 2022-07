Flere får merkbare symptomer: – Trolig mer problematisk

FHI forbereder seg på at antallet innlagte med covid-19 kan dobles på kun et par uker, og sier flere kan få merkbare symptomer.

De siste ukene har antallet innlagte med covid-19 som hovedårsak steget kraftig, og onsdagens risikorapport fra FHI fastslo at viruset fremdeles skaper usikkerhet.

Onsdag var det omtrent 200 pasienter innlagt på norske sykehus med covid-19 som hovedårsak.

Torsdag forteller områdedirektør for smittevern i FHI, Trygve Ottersen, at antallet kan endres drastisk bare i løpet av de neste to ukene.

– Selv om utviklingen de siste ukene har vært nokså entydig, er den videre utviklingen uforutsigbar, sier Ottersen.

SJEF: Trygve Ottersen er områdedirektør for smittevern i FHI. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

En matematisk modell antyder at antallet innleggelser kan være alt fra 60 til 400 nye innleggelser i uke 28.

Flere med symptomer

Det er fremdeles usikkerhet knyttet til virusvarianten BA.5, som nå er dominerende i Norge. Hvor smittsom den er, er blant usikkerhetsmomentene.

– Vi vet at den har større spredningsevne enn andre varianter og at det blant annet skyldes at den har større evne til å omgå immuniteten fra tidligere vaksinasjon og infeksjon, sier Ottersen.

Foreløpig er det også usikkert akkurat hvor mange som blir alvorlig syke av virusvarianten, men informasjon FHI sitter på tilsier at flere vil kunne merke det på kroppen om de blir smittet med BA.5.

– Det er noen indikasjoner på at en større andel enn med BA.2 får merkbare symptomer, forteller FHI-direktøren.

SMITTSOM: Den nye varianten kan by på problemer utover sommeren, dersom mange blir smittet. Foto: Aage Aune / TV 2

Og dersom det blir en voldsom smitteøkning og mange alvorlig syke, er det ikke utelukket at det vil bli et gjensyn med koronarestriksjonene.

– Vi kan ikke se helt bort fra at det i en gitt situasjon kan bli aktuelt å anbefale enkelte smitteverntiltak igjen. Det må vi i tilfelle komme tilbake til hvis det skulle bli aktuelt, sier Ottersen.

Svært smittsom

Ifølge assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, er varianten svært smittsom – sannsynligvis inntil 15 prosent mer enn tidligere omikronvarianter.

– Og alle ser ut til å kunne bli smittet på nytt med BA.5, forteller Nakstad.

Han sier imidlertid at de som hadde BA.2-varianten i vinter, og nå blir smittet med BA.5, kan håpe på mildere symptomer.

MER PROBLEMATISK: Espen Rostrup Nakstad frykter sykehusene kan få et problem, når bølgen inntreffer med sommerferiebemanning. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det er også færre som får langtidseffekter enn ved tidligere virusvarianter før omikron.

Den assisterende helsedirektørens spådom ligner FHIs. Han mener vi sannsynligvis vil komme opp mot nivået fra vinteren 2022.

– Det er et ugunstig tidspunkt å få en smittebølge på nå, siden det er ferieavvikling i hele helse-Norge. Det blir trolig mer problematisk utover sommeren, dessverre.

Flere anbefalinger

Dersom situasjonen skulle eskalere, sier statsseretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt (Ap), at regjeringen har klar en beredskapsplan.

De forberedt på at situasjonen kan utvikle seg annerledes enn antatt, men inntil videre har det ikke vært økning i antallet kritisk syke.

– Det har vært en økning i antall nye innleggelser av pasienter på grunn av korona de siste ukene, men foreløpig ser vi ikke økning i intensivinnleggelser, sier Bjørkholt.

FORBEREDT: Regjeringen er beredt på at situasjonen kan ta en annen retning enn først antatt, forteller statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap). Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Onsdag la FHI frem en anbefaling om at alle over 75 bør få en fjerde oppfriskningsdose. Til høsten gjelder det flere.

– Vi har også bedt kommunene gjøre seg klare til å vaksinere alle fra 65 år og oppover, samt risikogrupper mellom 18 og 64 år fra 1. september, sier statssekretæren.