Nytt TV 2-program: – Tre idioter som skal ta over TV-bransjen

Victor Sotberg, Robin «Rob The Sir» Hofset og Chistopher Robin Omdahl skal lage et nytt TV 2-program som heter «Bleep».

– Vi er tre «idioter» fra sosiale medier som kommer for å ta over TV-bransjen med grensesprengende nytt innhold. Vårt publikum trenger alltid gøy og ferskt innhold, og det skal vi gi dem, sier Victor Sotberg i en pressemelding.

I den nevne pressemeldingen er det ikke så mye informasjon om hva programmet skal handle om, men det står at fellesnevneren for alle episodene blir: morsomt, engasjerende og interaktivt.

YNDLING: Sotberg har vært en yndling blant barn og ungdom i flere år, blant annet gjennom programmer som «FlippKlipp» og «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Interaktivt

«Bleep»-programlederne skal ha dialog med seerne for å lage innhold som engasjerer dem. Målgruppen er unge voksne, fra 13 år og oppover.

– Vårt mål er at vi skal være raskt ute med innhold. Vi har ikke tid å vente! Så her kan det gå to dager fra vi får en idé til vi er på lufta med noe nytt, sier Robin Hofset.

Hofset og Sotberg skal også delta i et annet TV 2-program sammen, nemlig «I fyr og flamme».

YouTube-trio

Alle tre programledere har bakgrunn fra YouTube, noe de tror de får godt bruk for i det nye konseptet «Bleep».

– Vi har laget innhold for en yngre målgruppe i flere år både på TV og YouTube, og nå er det på tide å vokse videre med publikummet vårt, sier Christopher Robin Omdahl.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, forteller at dette er et helt nytt programkonsept.

– Det er fantastisk å kunne ønske denne dyktige trioen velkommen til oss i TV 2. De har lang erfaring med å engasjere unge seere med godt relevant innhold, og vi gleder oss til at de nå skal være med på å utvikle et helt nytt programkonsept for TV 2 under navnet «Bleep». De har lagt mange spennende planer, og vi vet at dette vill engasjere målgruppen.

«Bleep» får premiere i høst på TV 2 Play og TV 2, og vil vises gjennom hele året.