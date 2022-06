Vipers med russisk stjernesignering: – Måtte gjøre politiske sonderinger

Det bekrefter årets Champions League-vinner i en pressemelding torsdag formiddag.

– Anna Vyakhireva har i dag signert en ett års kontrakt med Vipers Kristiansand. Vipers er svært fornøyd med å kunne tiltrekke seg en av verdens beste håndballspillere, skriver klubben i en pressemelding, og slår fast:

TIL VIPERS: Russiske Anna Vyakhireva. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

– Vi ser frem til Vyakhireva kommer og blir med i laget som har som målsetting for sesongen å komme til EHFFinal4 i juni 2023.

– Måtte gjøre politiske sonderinger

Anna Vyakhireva kommer fra klubben Rostov-Don i hjemlandet, og har en lang og glitrende merittliste på det russiske landslaget. Hun var blant annet på det russiske laget som tok OL-sølv i Tokyo i 2020 og OL-gullet i Brasil i 2016.

– Dette er en spiller i den absolutte verdensklasse. Det er et scoop for oss, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2.

– Alle var positive

På grunn av krigen i Ukraina, og sanksjonene både russiske klubber og idrettsutøvere er blitt møtt med, innrømmer imidlertid Gjekstad at det var en del ting som måtte sjekkes før signeringen av russeren kunne gjennomføres.

– Det er alltid en prosess, men det er klart her var det litt sonderinger i forhold til det politiske. Vi har gjort en ganske grundig sondering politisk både blant håndballforbundet og blant våre sponsorer, og også litt ellers. Vi er bare blitt møtt med positive tilbakemeldinger. Det er litt annerledes når en spiller forlater Russland, poengterer han.

Forhandlingene med Vyakhirevas klubb Rostov-Don gikk også greit for seg.

– Også her ble vi møtt positivt på alle fronter, og er veldig glade for å få dette i orden, sier Vipers-treneren.

TV 2-EKSPERT: Bent Svele. Foto: Vidar Ruud

Ekspert: – En fantastisk signering

Vyakhireva er høyre back og skal inn i posisjonen til Nora Mørk, som forlater Vipers til fordel for danske Esbjerg.

– Dette er en fantastisk signering. Vyakhireva er blant de aller beste og er en av de aller ypperste på den posisjonen. Dette er en minst like god erstatter for Nora Mørk, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele til TV 2, og fortsetter:

– Når du vinner Champions League to ganger, så er du en attraktiv klubb for de største spillerne i verden. Med denne signeringen viser de at de ønsker et hattrick. Selv om de mister Nora Mørk og Isabelle Gulldén, går de inn med Vyakhireva og Jamina Roberts. Det er imponerende og de kommer flott ut av dette, roser håndballeksperten.