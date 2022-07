Lege oppfordrer alle til å gjøre dette enkle grepet på festival i sommer

Wasim Zahid (47) mimrer tilbake til da han var 19 år gammel. Han forteller til God morgen Norge at han nettopp hadde kommet over bangla-musikk, etter å ha gjenoppdaget sine pakistanske røtter. Sammen med broren sin dro han på konsert på Rockefeller i Oslo.

– Jeg satt ganske langt fremme, foran de store høyttalerne. Da vi gikk hjem etterpå, så lå jeg bare på benken på Stortinget t-bane-stasjon fordi jeg var så sliten i hodet. Det pep i ørene, forteller Wasim.

Pipingen trodde han ville gå over dagen etter.

– Jeg tenkte at dette her bare var fordi jeg var sliten og fordi det hadde vært høy musikk. Men pipingen har vedvart år etter år, utdyper legen, som nå har hatt tinnitus i 28 år.

Glassører og steinører

Ifølge Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) finnes det ingen fasit på hvor høy lyd ørene våre tåler. Man deler ofte inn mennesker etter om de har «steinører» eller «glassører».

– Vi er individuelle på det området også. Noen kan tåle ganske høy lyd, mens andre kan ha et lavere nivå før de får skade på hørselen sin, sier Inger Helene Venås, generalsekretær i HLF.

Hun poengterer viktigheten av forebygging, og at vi alle må være forsiktige med høy lyd. Det være seg på en konsert, ved bruk av headsett, eller på arbeidsplassen.

VIKTIG Å FOREBYGGE: Inger Helene Venås, generalsekretær i HLF, sier at hørselsskader er lett å forebygge, men vanskelig å bli kvitt. Foto: God morgen Norge

– I arbeidslivet sier man at dersom lyden overstiger 85 desibel skal du ha på deg hørselvern. Men noen har en smerteterskel som er lavere enn det, sier hun og fortsetter:

– Det er kjempeviktig å være forsiktig og forebygge, og ikke utsette seg selv for høy lyd, og særlig de plutselige, høye peakene som kan komme på stedene vi er.

Livredd for å våkne på natten

28 år er gått siden Wasim Zahid stod for nærme en høyttaler på en konsert. Tinnitusen preger ham i hverdagen, men ulikt dag til dag.

– Jeg hører en pipelyd i venstre øre, der hører jeg konstant en summetone. Men hvis jeg er opptatt på jobb, så klarer jeg å overse det og legger ikke så mye merke til det. Og hjemme hos oss er det ganske bråkete, så da merker jeg det heller ikke.

Pipingen i øret preger ham mest når han skal til å sove. Wasim forteller at dersom det er helt stille når han skal legge seg, hører han lyden med en gang. Da kan lyden være så plagsom og høy at den forstyrrer innsovingen hans, slik at han sover dårlig.

– Jeg er spesielt livredd for å våkne på natten, for da vet jeg at jeg kommer til å lete etter lyden, så henger jeg meg opp i den, og så sovner jeg ikke igjen. Da ligger jeg våken et par timer på natten. Man blir veldig sliten av den egentlig, sier 47-åringen.

Wasim forteller at han har prøvd alle mulige teknikker, som hvit støy i rommet eller å sette på distraherende lyd eller musikk, for å dempe pipelyden. Selv om det fungerer for noen med tinnitus, har det ikke fungert for ham.

– Det legger seg bare oppå toppen av pipelyden og blir ekstra støy, så for meg fungerer det ikke. Jeg må bare håpe at jeg har såpass mange tanker i hodet idet jeg sovner at jeg ikke tenker på lyden og klarer å sovne, og så sover jeg gjennom natten.

– Beskytt ørene dine

Over én million mennesker i Norge har utfordringer knyttet til hørsel, noe som vil si at hver fjerde person i Norge har utfordring med hørsel fordi man har vært utsatt for situasjoner som har gitt en redusert hørsel, ifølge HFL.

– Man kan ikke reparere et skadet øre, sier Venås, som påpeker at hørselsskader derimot er lett å forebygge.

Hun mener også at arrangørene av konserter har et ansvar.

– Vi ser jo at en del arrangører tar økt ansvar og selger ørepropper på konsertstedene sine. Vår ungdomsorganisasjon går rundt i sommer på festivaler og deler ut gratis ørepropper.

Og øreproppene oppfordrer hun folk til å bruke, for i arbeidslivet er 85 desibel grensen for hvor høy lyd man kan utsette seg for før man må bruke hørselvern. Og på konserter kan lyden bli høyere enn det.

– Vi vet at lyden arrangørene kjører er høy. Rockekonserter ligger ofte på over 100 desibel, 120 desibel, og da er du på et nivå som er farlig for hørselen din, sier Venås.

Wasim legger til at vi omgir oss med musikk store deler av hverdagen vår, enten via headsett eller på konserter. Også han kommer med en klar oppfordring om å bruke ørepropper på konsert:

– Jeg må jo oppfordre folk til å beskytte ørene sine, selv om jeg må være ærlig å si at det gjør at konsertopplevelsen forringes litt, sier legen, før han fortsetter:

– Man må gjøre et verdivalg. Hva ønsker man? Ønsker man å ha en kjempegod konsertopplevelse og risikere hørselen, eller å heller ta vare på hørselen? Jeg vil jo egentlig heller velge det siste.

Han har også et annet råd å dele – spesielt til unge mennesker:

– Når du hører på musikk må du aldri ha volumet høyere enn 60 prosent. Det er lavt, men så sier jeg til dem at de kommer til å takke meg senere.