Ble ombooket av SAS: - Flyet gikk feil vei

Silje Lauritzen reiste på ferie med familien for to og en halv uke siden. Nyheten om pilotstreiken kom midt i ferieoppholdet, og hjemreisen deres ble kansellert. Nå følger hun og familien med på forhandlingene som foregår i Stockholm og håper at partene snart blir enige.

– Vi følger med hele tiden. Dette har påvirket ferien vår i stor grad. Så vi er inne og leser alle artikler vi kommer over, sier Lauritzen.

Fikk fly feil vei

FEIL VEI: Den nederste bookingen til familien som har avgang fra feil destinasjon. Foto: Skjermdump

Familien fikk beskjed om kansellering av hjemreisen en uke i forveien, og fikk melding om ombooking. Reisefølget på ni ble delt opp i tre, og Lauritzen stusset da de fikk den nye bookingen opp i appen.

– For å toppe det hele ble vi satt opp på fly feil vei. Vi fikk en flyreise fra Oslo til Mallorca. Vi prøvde å ringe dem for å rette opp feilen og satt i telefonkø i 21 timer.

Da familien omsider kom gjennom til SAS kundeservice etter 21 timer i telefonkø, rettet SAS opp i feilen. Selv om de nå kommer seg hjem, skulle de ønske de kom seg av gårde i dag.

– Vi skulle hatt en sykehustime nå på fredag som blir omgjort til en videotime, så da håper vi at vi får med oss alt det nødvendige i forhold til denne timen, sier hun.

I tillegg må familien selv legge ut for et nytt hotellopphold på tre dager som har kostet dem over 10 000 kroner.

Håper på løsning

Selv om familien har fått et nytt fly på søndag, er de fortsatt nervøse for om de kommer seg av gårde.

– Vi har allerede fått en melding om at flyreisen er utsatt, så vi føler at vi står litt på tå hev og venter på nye meldinger. Det er en usikker situasjon.

Selv om de er påvirket av streiken, skjønner de hvorfor det er streik og er tålmodige så langt det går.

– Vi støtter pilotene og de ansatte. Vi forstår hvilken situasjon de befinner seg i og det at de må ta dritten for ledelsens avgjørelser. Vi håper nå at det ordner seg og at vi kommer oss hjem, sier Lauritzen.

Forhandlingene har pågått siden tirsdag morgen, og i dag har det vært litt bevegelse hos partene. For Silje Lauritzen og familien håper de nå at partene finner en løsning så fort som mulig.

– Vi har dyr og flere forpliktelser hjemme. Noen har en jobb de skulle ha vært på. Så vi håper virkelig at vi kommer oss hjem på søndag.