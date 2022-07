Norsk kjendisdatter (15) har signert modellkontrakt

15 år gamle Vida Lundberg Kjelling har signert kontrakt med modellbyrået Heartbreak Management.

Vida har selv delt noen bilder fra shoot med sine nær 1500 følgere på Instagram.

Vida ble konfirmert i fjor, og er aktiv på håndballbanen, som sin pappa.

15-åringen er nemlig datter av håndball-profil Kristian Kjelling (41) og ekskona Madeleine Lundberg (41).

De har også sønnen Noah (13) sammen.

Vida befinner seg for øyeblikket i Bergen, hvor hun er med på håndballcup.

– Det stemmer. Jeg har fått en fin kontakt med Heartbreak, og de følger meg godt opp. Det startet egentlig bare med at mamma og jeg lastet opp noen bilder på pholk.no, og så tok vi en prat med en agent i Heartbreak rett etterpå, sier Vida.

Hun forteller at hun har interesse for både makeup, hår, styling og fotografi, men at hun ennå ikke vet hva fremtiden bringer.

– Det blir spennende å se. Men nå skal jeg først og fremst konsentrere meg om videregående skole fra høsten, og kose meg med håndball og modelljobbing på fritiden min, sier hun.

Starter forsiktig

PÅ SHOOT: Dette bildet av Vida er fra en shoot med den anerkjente fotografen Thomas Qvale. Foto: Thomas Qvale

Daglig leder Jonas Mangerud i Heartbreak Management, sier at de er glade over å ha Vida med på laget, men han understreker at det er mange hensyn å ta når man har med såpass unge personer å gjøre.

– Når vi starter et samarbeid med noen som er så unge som henne, så legger vi opp til en forsiktig start. Vi har fokus på at det skal være spennende og gøy, samt at de får være med på noen småting. Man skal jo ikke begynne å jobbe i den alderen, men poenget er å tilegne seg litt erfaring, og å få litt trening, sier han.

Han forteller at de har signert mange på hennes alder tidligere, men at de starter med læring.

– Det er mange foreldre som finner trygghet i at det ikke er tut og kjør. Det er først når man nærmer seg slutten på videregående skole, at man begynner å trykke på noen knapper, sier han.

Datter av håndballstjerne

Vida er som kjent datter at Kristian Kjelling, en av landets fremste håndballprofiler.

Han ble en av tidenes yngste profesjonelle håndballspillere da han signerte for spanske Ademar León, og han fikk sin landslagsdebut i 2001.

Han kan vise til hele 159 kamper for landslaget, før han ga seg i 2015.

Han har også briljert for klubber som Portland San Antonio og danske Aalborg.

Siden 2016 har han fungert som trener for Drammen herrer.

Med jevne mellomrom deler Kristian Kjelling bilder av hverdagslivet med barna Vida og Noah og samboer Siri Løining på sin Instagram-profil.