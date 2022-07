Ble lottomillionær – kjøpte snodig gave til kona

Pengegevinsten kom på et viktig tidspunkt for den ferske millionæren (69), og kona kan vente seg en overraskelse.

En 69 år gammel mann gikk til en kiosk i Høje-Taastrup i Danmark for å sjekke lottokupongen sin.

Der fikk han beskjed om å kontakte Danske Spil fordi han hadde vunnet et beløp som var over 5.000 danske kroner.

– Jeg tenkte: «Fint, så kan jeg få råd til en ny sykkel», forteller 69-åringen til Danske Spil.

Det viste seg at mannen, som ønsker å være anonym, hadde fått råd til å kjøpe mer enn bare en ny sykkel.

Feiret to dager i strekk

Vel hjemme hjalp sønnen til 69-åringen med å ringe for å sjekke hvor mye han faktisk hadde funnet.

Da får dansken vite at han har vunnet en hel million danske kroner. Det tilsvarer rett i underkant av 1,4 millioner norske kroner.

Den ferske millionæren forteller at han har spilt lotto siden han var ung, men aldri vunnet mer enn noen hundre kroner.

– Vi feiret med å spise ute to dager i strekk. Nå skal livet bli søtere, sier lottovinneren.

Rullator-gave

Milliongevinsten kom i «grevens tid» ettersom dansken vant bare to dager før 69-åringen og hans kone skulle til banken for et lån til leilighet.

Paret skal flytte ut av huset sitt og inn i en leilighet, og nå kan de sitte gjeldsfrie i deres nye leilighet.

Resten av pengene ønsker paret å bruke til sommerferien etter nesten to år inne på grunn av korona.

Det venter også en helt spesiell gave til kona:

– Nå kan min kone få en ny rullator, som hun kan gå med på stranden. Man kan få en slik med brede dekk, da kan hun gå med den på grusstier og brosteiner, sier en overlykkelig vinner.