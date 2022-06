VAR til Norway Cup: – Alle skal få se

Fra og med neste sesong innføres videoassisterende dommer (VAR) i Eliteserien.

De norske toppdommerne er for alvor i gang med den såkalte VAR-utdanningen, og nå er det klart at det blir en helt egen VAR-bane på Ekebergsletta mens Norway Cup avholdes ved månedsskiftet juli til august.

– Alle de norske toppdommerne skal være med, og vi vil øve på å praktisere VAR slik det skal brukes når Eliteserien 2023 starter, forteller dommersjef i Norges Fotballforbund (NFF), Terje Hauge, til TV 2.

ENDELIG TILBAKE: Norway Cup skal arrangeres for første gang siden 2019. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Går et VAR-utdanningsløp

Rohit Saggi er en av Norges mest profilerte toppdommere. Han dømte i mai cupfinalen mellom Molde og Bodø/Glimt. Nå gleder han seg til å ankomme Ekebergsletta i august.

– At Norway Cup blir valgt som arena for VAR-treningen, mener jeg er veldig bra. Det er her mange av oss har gått gradene som unge dommere, og i tillegg får unge, ivrige fotballspillere muligheten til å bidra med å simulere situasjoner.

De norske dommerne begynte den såkalte VAR-utdanningen allerede i januar:

– Vi fikk besøk fra Danmark hvor de praktiserer VAR. Vi lærte teori og i tillegg fikk vi øve noe i VAR-buss. Nå gleder vi oss til å ta det ut på matta på Norway Cup.

GIR VAR TOMMEL OPP: – Jeg er for at kamper skal avgjøres rettferdig, og om det betyr at vi må ta i bruk VAR så er jeg for det også, sier Saggi til TV 2. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Slik skal det foregå

VAR-banen vil være fullt utstyrt med både kameraer, en VAR-brakke og spillsekvenser.

– Det vil være uoffisielle kamper, og vi vil spørre lag i aldersklassen 16-19 år om å delta. Disse spillerne skal konstruere hendelser som tester dommerne, forklarer Hauge, og fortsetter:

– Instruktører vil fortelle spillerne hva de skal gjøre - som for eksempel felle en motspiller, holde en motspiller eller handse. Hvis ikke hoveddommer dømmer riktig, vil VAR gripe inn og hoveddommer må ut og se på VAR-skjermen.

Det vil bli fem til ti minutters sekvenser per dommer, så bytter man. I løpet av fire dager skal alle dommerne igjennom flere runder.

TIDLIGERE DOMMER - NÅVÆRENDE DOMMERSJEF: Terje Hauge. Foto: Kyrre Lien

– Alle skal få se det dommeren ser

En av de som gleder seg til å se toppdommerne praktisere VAR på Ekebergsletta, er Norway Cups egne generalsekretær, Pål Trælvik.

– Det er veldig gøy at unge og lovende fotballspillere får være prøvekaniner på denne VAR-innføringen i norsk fotball. Dette blir gøy for både spillere og trenere, samt veldig god øving for dommerne.

GENERALSEKRETÆR: Pål Trælvik. Foto: Trond Reidar Teigen

Det vil også bli lagt til rette for at eventuelle tilskuere skal få et innblikk i måten dommerne bruker VAR:

– Det kommer til å være skjermer som gjør at også publikum kan se nøyaktig det samme som dommeren ser, sier Trælvik.

