Byrevene stortrives i Oslo sentrum – enn så lenge

Ved Akershus festning har en familie med rever bygget hi.

Det er snakk om fire valper, og en eller to voksne.

– Det var de som har en kafe her som oppdaget at det var et hi. Først var det en rev, og så kom det fire revunger. Dette syntes jo de som jobbet på kafeen var veldig gøy, sier festningsforvalter ved Akershus festning, Hanne Berg, til TV 2.

Hun sier revene ser ut til å kose seg i hiet, som de har bygget i en krypkjeller under et av byggene ved festningen.

– Vi ser dem hver dag. Nå er valpene blitt så store at de er over hele festningen, og hele Oslo sentrum nesten. Vi ser at de holder til her og trives godt, sier hun.

En av valpene har også «flyttet ut» av hiet, og bor nå i noen busker noen hundre meter unna.

ForsvarsbyggHI: Hiet til familien ligger under dette bygget, like ved festningen. Foto: Forsvarsbygg

– Sto på el-sparkesykkel

Berg beskriver revene som rolige og sjenerte, og de holder seg i stor grad unna mennesker.

De er også blitt observert i artige situasjoner.

– Den ene revungen sto på en el-sparkesykkel og koste seg, og det syntes jo de som så det var veldig morsomt, sier hun.

Samtidig understreker hun at rever er ville dyr, og Forsvarsbygg har derfor satt inn enkelte tiltak.

IKKE VEGETARIANER: Revene spiser blant annet mus og rotter – og en og annen fugl. Foto: Forsvarsbygg

– Vi har satt opp skilt hvor vi ber alle være forsiktige med reven; ikke nærme seg dem for mye, ikke gi dem mat, ikke skremme dem, og ikke gjøre dem for tamme, sier hun.

– Har dere vurdert å få flytte dem ut i skogen?

– Ja, vi har det, og hvis de blir sinte eller det blir for mange av dem må vi snakke med bymiljøetaten, men enn så lenge vil vi gjerne ha dem her, for det er litt spennende, sier hun.

Rikt dyreliv

Hun sier Forsvarsbygg er veldig opptatt av mangfold og bærekraft.

– Vi har nå syv nyklekkede andunger, en eng for bier og vi har politihestene som går her, i tillegg til revene, så er er det mangfold og bærekraft, sier hun.

Onsdag var antallet andunger derimot åtte, mot syv torsdag. Berg håper det ikke er revene som har forsynt seg.

– Jeg håper ikke det er reven som har tatt den, men reven er ikke akkurat vegetarianer. Det kan være reven eller en måke. Reven spiser jo også mus og rotter, og det synes vi er helt flott, men endene håper jeg får være i fred, sier hun.