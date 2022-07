Siktede leier bolig av kjent kriminell

Det får TV 2 opplyst.

Matapour flyttet til den aktuelle boligen i Oslo i 2019, ifølge sammenholdte opplysninger fra Folkeregisteret og Skatteetaten.

Boligeieren har i en årrekke vært involvert i flere straffesaker på Østlandet, både som tiltalt og som fornærmet.

Vedkommende har så vidt TV 2 er kjent med ikke vært involvert i ekstreme religiøse miljøer, noe PST mener Matapour har vært.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet.

Gir gjerne boligen tilbake

Ifølge TV 2s opplysninger har politiet vært opptatt av kontakten Matapour har hatt med utleieren, og det er gjennomført konkrete etterforskningsskritt.

Politiadvokat i Oslo politidistrikt, Børge Enoksen, ønsker ikke å dele detaljer om omgangskretsen til 43-åringen.

– Vi undersøker all hans bakgrunnshistorikk. Også undersøkelser opp mot bolig er relevant for oss, sier han til TV 2.

Enoksen vil ikke svare på hvilke konkrete undersøkelser de har gjort.

– Det er naturlig å undersøke alle stedene der siktede har hatt opphold. Men jeg kan altså ikke gå i detalj på det, sier Enoksen.

Zaniar Matapour (43) forsvares av advokat John Christian Elden.

– Min klient trenger ikke denne leiligheten på en stund, og har selvsagt ingen innvendinger til at utleier får den tilbake fra politiet, sier Elden.

TV 2 forsøkt å komme i kontakt med huseieren, men uten å få svar.

Kan ha fått hjelp

Matapour er siktet for terrorhandlinger, drap og drapsforsøk etter at han skjøt mot tilfeldige personer på flere utesteder i Oslo sentrum natt til fredag.

Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) ble drept, og mange ble sendt til sykehus med alvorlige skader.

POLITIADVOKAT: Børge Enoksen er ett av etterforskningsledelsens ansikter utad. Han holder kortene tett til brystet. Foto: Fredrik Varfjell / TV 2

Politiet mener han var alene om selve angrepet, men de har ikke fått klarhet i om han kan ha fått hjelp av andre i forkant. Onsdag sa fungerende PST-sjef, Roger Berg, til TV 2 at de mener flere var involvert.

Politiet på sin side vil ikke gå lengre enn å si at dette er en hypotese de jobber ut fra, og sier at Matapours egen forklaring i så måte er avgjørende for dem.

Politiet har også tre hovedhypoteser om motivet bak ugjerningene: Terror, hatkriminalitet eller psykiatri.

Til nå har han imidlertid nektet å forklare seg. Politiet har strukket seg langt, der de har tilbudt at avhøret kan gjennomføres uten lyd og bilde, uten at de har kommet noen vei.