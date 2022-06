Politi med ny razzia hos Tour de France-lag

For andre gang på én uke ble hotellet til Bahrain Victorious raidet av politi.

For tredje gang på et år, og andre gang denne uken blir Team Bahrain Victorious raidet av politi.

Denne gang i København, hvor Tour de France-starten går allerede fredag. Laget ble også raidet av fransk politi under fjorårets Tour de France.

– Vi ble ransaket av dansk politi halv seks på morgenen. Alle biler og rom til utøvere og støtteapparat ble gjennomsøkt. Vi samarbeidet med politiet i aksjonen som varte over to timer. Ingenting ble beslaglagt , skriver Team Bahrain Victorious, i en pressemelding.

Ifølge laget er det franske påtalemyndigheter som har bedt det danske politiet om å gjennomføre razziaen.

Hotelledelsen har bekreftet hendelsen overfor Ekstra Bladet. Dansk politi vil ikke utdype overfor avisen hvorfor de har raidet hotellet, hvor Groupama FDJ også bor.

– Laget ser nå fram til å fokusere på verdens største og beste sykkelritt, Tour de France, skriver Bahrain, som ikke vil kommentere utover pressemeldingen.

Mistanke

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad er ikke overrasket over at politiet slår til igjen.

– Det er alltid kjedelig med den type saker, men i sykkelsporten er vi vant med det. Hvis de ikke finner noe får det politiet til å se litt hjelpesløse ut, som vil bringe dårlig omdømme rundt Bahrain og sykkelsporten.

I fjor skal det ha blitt funnet noen muskelavslappende midler, men det står ikke på antidoping-listen.

– Laget har blitt etterforsket i langt tid, og når dette skjer igjen, er det opplagt at politiet har tro på at de kan finne noe. Når de ikke henlegger saken, er de ikke fornøyd med utfallet og en mistanke er til stede, kommenterer han.

UHELDIG OPPLADNING: Team Bahrain Victorious-bussen i København. Foto: Sindre Olsen / TV 2

– Det er selvfølgelig ikke hyggelig for et lag å få dette rett før Tour de France, men jeg kan ikke skjønne hvorfor dette skulle skje skulle om det ikke var en grunn, fortsetter Kaggestad.

– Skader ryktet

Mandag tok laget sterk avstand fra mistanken om doping, og var misfornøyd med at det skjer like før sesongens største høydepunkt.

– Etterforskningen mot medlemmer av laget, som startet for nesten et år siden og ikke ga noen resultater, fortsetter like før starten av det viktigste rittet, Tour de France, og skader ryktet til enkeltpersoner og laget.

– På grunn av den nylige etterforskningen, føler laget at timingen på denne etterforskningen er for bevisst å skade lagets omdømme, skrev de videre.