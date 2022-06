«Friends»-skaperen beklager mangelen på mangfold: – Jeg er flau

TV-produsenten Marta Kauffman (65), som blant annet står bak serier som «Friends» og «Grace and Frankie», har bedt om unnskyldning for mangelen på mangfold i situasjonskomedien «Friends».

For å rette opp sine feil, har hun nå lovet bort fire millioner dollar - nesten 40 millioner norske kroner - til å finansiere en begavet leder ved Brandeis Universitys avdeling for afro- og afroamerikanske studier.

Kauffman har offentlig uttrykt at hun er flau over hvordan hun «ikke visste bedre».

– Jeg har lært mye de siste 20 årene. Å innrømme og akseptere skyld er ikke lett. Det er vondt å se seg selv i speilet. Jeg er flau over at jeg ikke visste bedre for 25 år siden, sier hun i et nytt intervju med The Los Angeles Times.

FLAU: Serieskaperen sier hun er flau. Foto: Taylor Jewell

– Jeg har jobbet veldig hardt

65-åringen var i 30-årene da den første episoden av «Friends» ble sendt på TV. På det tidspunktet gikk hun og makkeren David Crane for en helhvit rollebesetning bestående av Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc og Matthew Perry, som knapt samhandlet med personer med en annen hudfarge.

– Det tok meg lang tid å begynne å forstå hvordan jeg internaliserte systemisk rasisme, forteller Kauffman.

– Jeg har jobbet veldig hardt for å bli en alliert - en antirasist. Og dette virket for meg å være en måte jeg kunne delta i samtalen på, fra en hvit kvinnes perspektiv.

Ifølge en uttalelse er Kauffmans fond satt av til å «støtte en fremtredende forsker med en konsentrasjon i studiet av folkene og kulturene i Afrika og den afrikanske diasporaen».

– Hva kan jeg si? Jeg skulle ønske Lisa var svart?



I 2021 ble det sendt en spesialepisode av situasjonskomedien, «Friends: The Reunion», regissert av Ben Winston. Også denne fikk kritikk for å mangle mangfold.

– Vi har Malala, Mindy Kaling og BTS. Det er tre kvinner fra Ghana, en som snakker om hvordan «Friends» reddet livet hennes. To gutter fra Kenya. Tre barn fra India. Hva mer mangfold vil dere ha, sa Winston til kritikken som oppsto i fjor, før han fortsatte:

– Rollebesetningen er rollebesetningen. Den ble laget i 1994. Jeg synes det er bemerkelsesverdig hvor godt den tåler dagens lys.

Også medskaper Kevin Bright uttalte seg om kritikken til The Hollywood Reporter.

– Det er forskjellige prioriteringer i dag, og så mye har endret seg. Det er viktig for dagens show å reflektere hvordan samfunnet virkelig er. Vi hadde ikke til hensikt å ha en helhvit rollebesetning, sa han og la til at det heller ikke var målet, men at kjemien mellom de seks skuespillerne «taler for seg selv».

– Hva kan jeg si? Jeg skulle ønske Lisa var svart? Jeg har elsket denne rollebesetningen. Jeg elsket serien og jeg elsket opplevelsen, konkluderte han med.