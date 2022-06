Putin med nye advarsler mot Finland og Sverige

Den russiske presidenten leverte en dobbelbeskjed etter at det ble klart at de to landene skal ta del i Nato.

På Nato-toppmøtet i Madrid tirsdag, ble Finland og Sverige invitert til å bli medlemmer i forsvarsalliansen Nato, etter forhandlinger med Tyrkia.

I en pressekonferanse samme dag sa Vladimir Putin at Russland ikke har samme problemer med Sverige og Finland, som de har med Ukraina.

– Hvis Finland og Sverige ønsker det, kan de bli med i Nato, sa han til russisk presse.

Samtidig kom han med en klar beskjed til forsvarsalliansen.

Nato-trusler

– Hvis militære kontingenter og militær infrastruktur hadde blitt utplassert der, ville vi være forpliktet til å reagere symmetrisk og reise de samme truslene overfor territoriene der de har oppstått for oss, sa han, ifølge avisen The Guardian.

ADVARSLER: Utenriksminister i Russland Sergei Ryabkov advarte også Sverige og Finland. Foto: Thomas Peter / AP

Russland har ved gjentatte anledninger uttrykt motstand mot at de to landende går inn i alliansen, og blant annet kalt det destabiliserende og advart om at det kan skape spenninger i regionen.

– Jeg har en god del tvil om at den kommende tiden vil bli rolig for våre nordeuropeiske naboer, sa Russlands utenriksminister Sergei Ryabkov onsdag.

Senest i går uttalte tidligere president Dmitrij Medvedev at det kan bli aktuelt å installere rakettsystemet Iskander, som kan utrustes med atomvåpen, på «dørstokken» til Finland.

– Kommer til å angres

I en uttalelse publisert av Nato-toppmøtet i Madrid sto det at en invitasjon til Finland og Sverige vil sørge for at landene er tryggere, at Nato står sterkere og at der Euro-Atlantiske området vil være sikrere.

`Men Russland, som deler en grense på over 1300 kilometer med Finland, viser lite tegn til forståelse for dette.

Medlem av det russiske føderasjonsrådet Konstantin Kosachev uttalte også at en invitasjon til de to landene for dem vil bety en forverring av relasjonen til Russland.

Han trakk frem den lange grensen til Finland, samt delt interesse med Sverige for områder det Østersjøen og Barentshavet.

– Alt dette ville definitivt endres til det verre, og definitivt ikke på Russland initiativ. Dette kommer bare til å angres, sa Kosachev.