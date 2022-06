USA med militær opptrapping i Europa

Joe Biden bekrefter at USA kommer til å å øke sin militære tilstedeværelse som respons på Russlands invasjon i Europa.

Det var under Nato-toppmøtet i Madrid at den amerikanske presidenten leverte nyheten.

– Nato kommer til å styrkes i alle retninger, på tvers av alle domener: land, luft og hav, sa han til deltakerne.

Opptrappingen innebærer en økning fra 40.000 til 300.000 kampklare tropper, og den permanente militære hovedbasen kommer til å settes opp i Polen.

– Nato trengs nå mer enn noen gang, sa Biden.

– Et angrep mot en, er et angrep mot alle

USA skal blant annet sende krigsskip til Spania, jagerfly til Storbritannia og bakketropper til Romania, ifølge nyhetskringkasteren BBC.

Ifølge Nato-leder Jens Stoltenberg er dette alliansens største utbedring siden andre verdenskrig.

Tirsdag ga de også en formell invitasjon til Sverige og Finland, noe som ikke ble tatt godt imot av Russland, som har kommet med en rekke trusler.

ALVOR: Ifølge den amerikanske presidenten Joe Biden, kommer Nato-alliansen til å ta ethvert angrep med blodig alvor. Foto: Lukas Barth / AP

Biden holdt ikke tilbake da han understreket viktigheten av å forsvare Natos territorium:

– Vi mener det når vi sier at et angrep mot en, er et angrep mot alle.

Opptrapping

USAs opptrapping innebærer en økning fra fire til seks Jager-krigsskip i Spania, en «roteringsbrigade» på til sammen 5000 soldater til Romania, og ytterligere to skvadroner til Storbritannia.

I tillegg kommer de til å bidra til å styrke luftforsvaret i Tyskland og Italia. De kommer også til å forberede forsvar av de baltiske landende.

Tirsdag uttalte Russlands president Vladimir Putin at landet kommer til å reagere kraftig på styrkeoppbygging i Øst-Europa.

– Vi vil ikke overse dette, og vi har kapasiteten og ressursene til å reagere. Sikkerhet blir 100 prosent garantert, sa han.