Fotballryktene: – Klipp sår tvil om overgangen

Richarlison og hans agenter er blitt enige med Tottenham om betingelsene i en langtidskontrakt, hevder overgangsguruen Fabrizio Romano.

Nå gjenstår det bare at klubbene blir enige. Tottenham og Everton har avtalt å møtes snart for å diskutere detaljene, skriver Romano.

London-klubben håper å ha fullført avtalen innen fredag, melder Sky Sports.

Chelsea skal ha blitt enig med Leeds om en overgang for Raphinha.

Nå sår et klipp fra Spania tvil om avtalen. Raphinhas agent, Deco, ble filmet av COPE idet han forlot Barcelonas kontorer sammen med to av klubbpresidentens rådgivere. Det skriver Mirror.

Rapporter fra Spania vil angivelig ha det til at Barcelona gjør et siste forsøk på å hente ham, og at katalanerne vil være spillerens prioritet. Journalisten Gerard Romero skriver at håpet lever for Barcelona.

For Manchester Uniteds del fortsetter jakten på Frenkie de Jong. Ifølge The Guardian er de røde djevlene nå enig med Barcelona om en overgangssum som kan stige til rundt 850 millioner kroner inkludert klausuler.

Nå forhandler partene angivelig om spillerens kontrakt. Midtbanespilleren skal være åpen for å flytte til Manchester. I tillegg forventes det at klubben snart ferdigstiller overgangen for venstrebacken Tyrell Malacia, skriver The Guardian.

Daily Mail melder at nyrike Newcastle skal ha sett seg ut Scott McTominay som deres neste overgangsmål. Erik ten Hag ønsker ikke engang å leke med tanken av et salg, og ser på skotten som en viktig brikke i gjenreisingen av Manchester United, skriver avisen.

Borussia Dortmund har satt en svimlende prislapp på stjerneskuddet Jude Bellingham, som fylte 19 år onsdag: I overkant av 1,2 milliarder kroner. Det melder den tyske avisen Bild, gjengitt av britiske medier.

Robert Lewandowski er foreløpig på ferie på Mallorca og avventer en avklaring om fremtiden, skriver AS. Han skal fortsatt ønske seg til Barcelona, men katalanerne har ennå til gode å legge inn et formelt bud.

Selv etter å ha hentet enda en høyreback, nøler Liverpool med å selge unggutten Neco Williams. Klubben skal ha avslått et bud fra Nottingham Forest verdt 150 millioner kroner. Det melder Daily Mail.