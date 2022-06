Basketstjerner takker nei til svimlende summer

Det er ikke bare i fotballverdenen at overganger og klubbytter står i fokus for tiden. I NBA ser det også ut til å gå mot en ryktefylt sommer.

The Athletic rapporterer blant annet at to basketprofiler sier fra seg enorme verdier nå som basketballens «overgangsvindu» åpner.

Én av disse er James Harden, som ble kåret til NBAs beste spiller i 2018. Han har en kontraktsopsjon for neste sesong på hele 47,4 millioner dollar, som tilsvarer 470 millioner kroner.

Den samme situasjonen gjelder for Washington Wizards-spilleren Bradley Beal. Han takker angivelig nei til 370 millioner kroner fordi han mener han fortjener å bli betalt enda bedre.

Ifølge The Athletic sikter Beal seg inn på en kontrakt verdt drøyt 2,5 milliarder over fem år om han skal skrive under på en ny kontrakt Washington-laget. Skulle han velge å dra til et annet lag, gjør NBA-reglene det slik at han «kun» kan bli betalt 1,8 milliarder i løpet av fire år.

At disse basketstjernene sier fra seg enorme summer betyr nemlig ikke at de nødvendigvis ønsker å forlate sine nåværende lag. For James Harden betyr det ei heller at han forventer å bli betalt mer den kommende sesongen.

«The Beard», som han blir kalt i USA, skal mene at det forbedrer sjansene hans til å vinne en NBA-tittel. Ved å si ifra seg neste sesongs 470 millioner kroner åpner det opp for at Philadelphia 76ers kan hente inn en kontraktsløs spiller verdt 100 millioner kroner kommende sesongen. Det skal stjernen være villig til å ta et lønnskutt for.

Grunnen til at 76ers har muligheten til dette er fordi den amerikanske basketligaen opererer med et lønnstak, samt en hel del andre regler tilknyttet lønninger og spilleroverganger.