VIF-talentets elleville forandring: – Han så ut som et fugleskremsel i vinter

Nå mener Vålerenga-kapteinen at Magnus Sjøeng (20) har Eliteseriens beste fysikk.

Det endte med nok en nedtur for et hardt presset Vålerenga-lag, men i cupexiten mot Bodø/Glimt fikk i alle fall Vålerenga-supporterne én ting å glede seg over.

Keeperdebutant Magnus Sjøeng (20) leverte en meget sterk kamp og var nær ved å bli den store Vålerenga-helten etter blant annet en strafferedning sju minutter før slutt.

– Det var kanskje mange som ikke så for seg at jeg skulle prestere såpass bra, så det å gjøre det så bra, føles veldig deilig, sier 20-åringen selv til TV 2 etter kampen.

I vinter var det imidlertid ikke mange som så for seg at Magnus Sjøeng skulle være Vålerengas førstekeeper i skrivende stund.



I alle fall ikke kaptein Jonatan Tollås. Han minnes da Sjøeng dukket opp på trening igjen i vinter.

– Da hadde han hatt kyssesyken i noen måneder. Han så ut som et fugleskremsel. Han var som et beinrangel. Men nå har han bygd seg opp, og den fysikken han har nå er sikkert den beste i ligaen, sier Tollås.

– Gal nok til å bli veldig god

Mot Bodø/Glimt hadde Sjøeng én svak involvering som kunne endt i baklengsmål. Men han spilte seg stort opp, reddet straffe og framsto egentlig bunnsolid og lite preget av stundens alvor.

– Snakk om å ta vare på sjansen. Fy søren. Så gøy, sier Jonatan Tollås om keeperen som kom til klubben fra Skeid allerede i 2016.

Han mener Sjøeng har en del av egenskapene som skal til for å bli en virkelig god keeper: Blant annet en stor porsjon galskap.

– Jeg sa det til noen på laget i går: Han er akkurat passe «loco» til å bli en god keeper. Gode keepere må være litt skrudd oppi hodet, men han er akkurat normal nok til å være en del av gjengen. Samtidig er han gal nok til å bli veldig god, sier Tollås.

SKRYTER: Jonatan Tollås Nation mener Magnus Sjøeng har enkelte ferdigheter som keepere må ha for å bli virkelig god. Foto: Beate Oma Dahle

Han vil imidlertid ikke utdype hva han mener med at keeperen er «passe loco».

– Det blir i garderoben. Det er ting som ikke passer i media, så får du tolke det som du vil, sier Tollås.

TV 2 snakket med Sjøeng før intervjuet med VIF-kapteinen ble gjort. Da var 20-åringen skuffet over resultatet, men offensiv med tanke på egen framtid.

I forkant av oppgjøret ble det snakket om keeperkrise i Vålerenga etter salget av Kjetil Haug.

Nå håper Magnus Sjøeng å benytte de kommende kampene – fram til overgangsvinduet åpner – til å spille seg inn som Vålerengas nye førstekeeper.

– Det er naturligvis viktig for meg å prestere framover og prøve å få tak i den plassen resten av året, sier Sjøeng.

– Du er klar for det?

– Ja, det så jo du i dag, sier han.

– Største keepertalentet jeg har sett

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo virker åpen for at 20-åringen kan bli klubbens nye førstekeeper.

– Det kan han absolutt bli. Vi har vist at vi aldri har vært redd for å gi unge keepere sjansen, så spiller han som i dag, er han førstekeeper, sier Fagermo.

Han påpeker imidlertid at alderen hans gjør at han kan trenge tid. Samtidig levner Fagermo ingen tvil:

– For ett år siden sa jeg at han er det største keepertalentet jeg har sett, sier Fagermo.

Nylig solgte Vålerenga Kristoffer Klaesson til Leeds. Kjetil Haug ble solgt til Toulouse. Selv har Fagermo trent en rekke gode keepere, blant dem landslagsskeeper André Hansen.

Selv føler Magnus Sjøeng seg trygg på at han får tilliten i Vålerenga dersom han viser seg å være god nok. Han er klar på at det er en av suksessfaktorene til klubben for å få fram unge keepertalenter.

– Vi har en veldig god keepertrener i Gjermund Østby og klubben gir deg tillit i ung alder. Det tror jeg er de viktigste årsakene, sier han.