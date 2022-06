Blakstad fikk ny rolle – ønsker ikke å bli værende

– Nå har vi hatt litt skader på backposisjonen, og det var behov for høyreback, sier Blakstad til TV 2.

– Sånn er det noen ganger, og jeg synes det var godt å få mange minutter i beina i dag. Det var fint.

For før møtet med Danmark i Viborg, måtte Martin Sjögren tenke alternativt på høyreback-posisjonen.

Julie Blakstad spilte venstreback mot New Zealand forrige helg. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Hans foretrukne kandidat Tuva Hansen kom inn til samlingen med en kraftig lårhøne og har fremdeles ikke trent for fullt. Erstatteren Anja Sønstevold fikk en kjenning i høyre lår under oppvarmingen mot New Zealand og måtte kaste inn håndkleet.

Under tirsdagens formasjonstrening ble Maren Mjelde drillet i posisjonen, som hun spiller i til vanlig i Chelsea.

Men da lagoppstillingen kom onsdag var Mjelde midtstopper, venstreback Blakstad var flyttet over på høyre side og Anna Jøsendal tok plass på venstre.

– Anna har vært god, og det viser hun i dag. Dette er hennes andre kamp. Hun har vel kanskje 90 minutter samlet for landslaget nå. Vi ville ha 90 minutter på Julie også, så det ble løsningen i dag. Anna kan gå herfra med hevet hode. Hun har prestert godt, sier Martin Sjögren om avgjørelsen.

Til vanlig har Blakstad figurert på venstrebacken på landslaget, men det er som venstrekant hun de siste årene har imponert for Rosenborg og som sikret henne en rekordovergang til Manchester City i januar i år.

Julie Blakstad i aksjon for Manchester City mot Leicester tidligere i år. Foto: JOHN CLIFTON

For et år siden uttalte Ottestad-jenta til VG at hun hadde gitt beskjed til landslagssjef Sjögren at det ikke er i backposisjonen hun fortrekker å spille.

Det er fremdeles situasjonen i juni 2022.

– Det vet Martin også, men det er sånn det er, sier Blakstad.

Hun erkjenner at kampen om de offensive plassene på landslaget er tøff, hvor blant andre Guro Reiten har vært et klart førstevalg på venstrekanten.

– Jeg har blitt brukt som back nå og må gjøre det beste ut av det. Jeg blir også mer vant til det, men det er fortsatt slik at jeg ønsker meg mer offensivt i banen på sikt. Det er klart, sier 20-åringen.

Men etter 15 A-landskamper for Norge – hvor de fleste har vært på backposisjon – sier Blakstad at hun har begynt å bygge mer selvtillit og rutine i posisjonen.

– Jeg synes selv jeg har bedre kvaliteter offensivt enn defensivt, så det er jo en vurderingssak. Det er mange gode der og jeg bidrar der jeg kan bidra, sier Manchester City-spilleren.