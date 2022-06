Offensivt «rusk» før EM-starten: – Skulle ønske vi skapte mer

EM-generalprøven ble bestått da Norge snudde 0-1 til 2-1-seier mot Danmark i Viborg onsdag kveld.

– Vi tar med oss at det er mye bra å bygge videre på, men fremdeles litt ting som må finpusses, sier Guro Reiten.

Hun scoret begge Norges mål på Energi Viborg Arena.

– Våre gode offensive spillere redder oss så vi får et godt resultat, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen om prestasjonen.

Gulbrandsen trekker frem at begge de norske scoringene kom etter en kontring og en ballgjenvinning høyt i banen.

Det bekymrer Gulbrandsen.

– Mot etablert forsvar synes jeg ikke vi får til så mye. Det blir for statisk og for smalt, sier fotballeksperten med 183 A-landskamper for Norge.

Det er en analyse både Guro Reiten og Ada Hegerberg er enige i.

– I første omgang så har vi veldig lite bredde i spillet vårt som gjør at det blir dårlig samhandling og vi ikke klarer å ha noe etablert spill, sier Hegerberg.

Med Danmarks 3-4-3-formasjon åpnet det seg store rom for Norges kantspillere offensivt.

– Jeg skulle ønske at vi klarer skape enda litt mer. Det er store rom spesielt når de ligger sånn som de ligger på sidene der som vi kanskje skulle klart å utnytte litt bedre, sier Reiten.

Dette er Sjögrens plan

2-1-seier gir landslaget selvtillit inn i mesterskapet selv om det fremdeles er noe å jobbe med.

Martin Sjögren var fornøyd med at laget hans «satt bedre sammen» nå enn i møtet med New Zealand forrige helg.

Martin Sjögren (t.h) diskuterer med sin assistent Anders Jacobsson underveis i kampen mot Danmark. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

– Du har snakket mye om samhandling. Hva var den konkrete planen på hvordan dere skulle angripe Danmark?

– Det er litt som vi så ut i store perioder i første omgang. Vi hekter stopperne og de sentrale midtbanespillerne sammen på en bra måte. Deretter kobles neste ledd på. Vi kan variere å ta oss gjennom mellomrom, eller å bruke de sentrale midtbanespillerne. Når vi får ballen opp i mellomrom til Caroline, Guro eller Ada så vet vi at vi er farlige derfra og inn, forklarer landslagssjefen.

– Man ser de tre samhandler på et godt nivå. «Caro» og Ada gjør også en solid forsvarsjobb i dag. Når den sitter som i dag, så får vi bedre muligheter til å kontre også.

– Trygg på det vi har gjort

Torsdag bærer det hjem igjen til Norge. Da skal spillerne få noen dager fri før de samles igjen søndag for avreise til England.

Da starter jobben med å justere alle de små tingene før EM-åpningen mot Nord-Irland torsdag 7. juli.

– Det er gode og mer utfordrende perioder i dag. Der er vi bare nødt til å bli enige om det sammen hvordan vi vil angripe i EM. Men som sagt: Det er fortsatt en del ting å ta tak i og det kommer vi til å gjøre, sier Hegerberg.

– Jeg føler meg ganske trygg på det vi har gjort. Vi har tatt små steg hver dag og det har vært planen. Det handler om å levere hver dag. Da får vi en god inngang i EM. Vi må ikke fokusere på hva som er jækla langt frem i tid. Det er her og nå og der har spillerne vært gode, avslutter Sjögren.

Norges første EM-kamp er mot Nord-Irland torsdag 7. juli klokken 21.00. Kampen ser du på TV 2 med sendestart og oppbygging til kamp fra klokken 19.