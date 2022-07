Museumsdirektøren fikk sjokk da hun så hva kollegaen gjorde

152 ukrainske kulturarvsteder er jevnet med jorden. Da museumsdirektøren så hva som skjedde med kunstverkene hun hadde gjemt for russerne, gråt hun.

Russiske soldater skal ha stjålet eller brent flere tusen kunstverk fra museer i Mariupol. Både malerier, skulpturer og ikoner er borte.

Handlingene er ikke tilfeldige.

Etter Sovjetunionens oppløsning ble ukrainsk poesi og kunst viktig for å definere ukrainsk nasjonal identitet. Nå gjør Russland alt de kan for å styrke deres eget narrativ om at Ukraina ikke har en egen kunst, kultur eller historie - og dermed ikke sin egen nasjonale kulturarv.

VIET SITT LIV TIL KUNSTEN: Tetiana Bouli (62) var direktør for Artsjip Kuindzji-museet i Mariupol før det ble lagt i ruiner. Foto: Privat

Blant kunstverkene som er stjålet, er malerier av den gresk-ukrainske kunstneren Artsjip Kuindzji (1841-1910), som var fra Mariupol.

Minst tre verker av Kuindzji har blitt stjålet fra Kuindzji-museet, som fikk store skader under et russisk luftangrep i mars.

Målrettede angrep på kulturarv

Per 23. juni hadde UNESCO fått rapporter om ødeleggelser ved 152 kulturarvsteder siden krigens begynnelse 24. februar. Det inkluderer 70 religiøse bygninger, 30 historiske bygninger, 18 kultursentra, 15 monumenter, 12 museum og syv bibliotek.

TV 2 har snakket med Tetiana Bouli (62) som var direktør for Artsjip Kuindzji-museet i Mariupol før det ble lagt i ruiner. Deler av kunstsamlingen er stjålet og fraktet til russiskkontrollerte områder i Donetsk. I tillegg er rundt 2000 kunstverk brent i et rakettangrep.

ØDELEGGELSER: En prorussisk kurator sjekker skadene i det ene museet. Foto: AP / NTB

Bouli hadde jobbet ved Kuindizji-museet i 12 år. Det var hennes livsverk. Da krigen begynte, var det første hun tenkte på å gjemme de verdifulle kunstverkene.

– Vi forutså ikke denne krigen. 23. februar var vi ferdige med forberedelsene til en utstilling som skulle åpne to dager senere, sier Bouli.

Men så brøt helvete løs.

– Vi hadde akkurat lagt bak oss pandemien og alle dens vanskeligheter, forteller hun.

Natt til 24. februar startet invasjonen.

Slik så Artsjip Kuindzji-museet i Mariupol ut før angrepene startet. De var klare for å åpne en ny utstilling. Foto: Privat

– Det kom ingen ordre om evakuering fra Det lokalhistoriske museum, og derfor hadde jeg ikke lov til å ta et eneste kunstverk ut av bygningen, minnes Bouli.

Det lokalhistoriske museum hadde overordnet administrativt ansvar for flere av museene i Mariupol.

Dagen krigen startet var Bouli i museet før åtte om morgenen og forberedte evakuering.

– Jeg ringte direktøren fra Lokalhistorisk museum, Natalia Kapustnikova, og spurte om lov til å ta grep. På grunn av bombingen kunne hun ikke sende en bil for å transportere kunstverkene, så hun ba meg gjemme dem der jeg kunne, sier hun til TV 2.

– Gjemte uerstattelig kunst

Så gikk Bouli og andre medhjelpere i gang med å gjemme uerstattelig kunst, blant annet tre originaler av Artsjip Kuindzji: «Rød solnedgang», «Elbrus» og «Høst på Krim».

BERØMT: «Natt over Dnipro» ble malt i 1882. Dette er et av Kuindzjis mest berømte malerier.

Dette er svært berømte og verdifulle malerier. Rød Solnedgang skal alene ha en forsikringsverdi på over syv millioner kroner.

– Vi gjemte også noen verker av samtidskunstnere som Ivan Aivazovskij, Nikolay Dubovskoy og Ivan Kalmykov, noen skulpturer, ikoner fra 1800-tallet og en salmebok fra begynnelsen av 1800-tallet, sier hun.

Fakta om Artsjip Kuindzji Artsjip Kuindzji ble født i Mariupol i 1841. Han blir kalt en magiker med lys og er en av de tidligste innen russisk impresjonisme, og er spesielt kjent for sine landskapsbilder som har et moderne uttrykk til å være fra det 19. århundre. Han ble født inn i en fattig familie, men ble berømt i sin samtid, og dermed svært rik. Artsjip Kuindzji har greske og ukrainske røtter. I Russland omtales han derimot som russisk. Kunstneren Nikolas Roerich var eleven hans, og Dmitri Mendeleev var en nær venn. Hans mest berømte bilde er «Natt på Dnipro». «Rød solnedgang» ble i ulike versjoner stilt ut flere steder i verden, blant annet på Metropolitan Museum of Art i New York.

Dagen etter, 25. februar, kom hun på at de måtte oppgradere alarmsystemet i bygningen. Vanligvis hadde de en vakt fysisk til stede i museet, men det var ikke mulig lenger på grunn av sikkerheten.

Elektrikeren kom, og hun var med mens sensorene ble installert.

– Det var siste gang jeg satte fot i museet, forteller hun.

BOMBET: Mariupol sentrum ble sønderbombet i mars. Her står en russisk soldat inne i det som var teateret. Foto: Alexander Nemenov / AFP / NTB

15. mars - tre uker etter invasjonen - rømte Buoli fra Mariupol.

Flyktet vestover

– Vi løp fra leiligheten på to minutter. Missilangrepet startet klokken fire om natten. Bomber eksploderte like ved. Fly fløy over oss, forteller hun.

ANGREP: Tak, vinduer og en vegg ble revet av. Foto: Privat

Noen dager senere traff en missil museumsbygningen som lå midt i sentrum av byen - noen få minutters gange fra Mariupol teater, som også ble bombet.

Taket på museet ble blåst av. Vinduer knuste, og fasaden falt ut.

STORE SKADER: Slik så Artsjip Kuindzji-museet ut etter angrepet. Foto: Privat

– Slik ødelegger russerne vårt folk og vår kultur, sier hun bittert i intervjuet med TV 2.

Bare uker senere kom hun over en video på Youtube. Klippet var fra en prorussisk TV-kanal i Donetsk, og innslaget, som du kan se under, sjokkerte henne dypt.

Gråt og mistet søvnen

Der kunne Buoli se Natalia Kapustnikova overlevere mesterverkene, som Bouli selv hadde gjemt, over til fienden.

– Jeg skjønner ikke hvordan hun har nådd et slikt punkt i livet, sier Bouli.

– Det var forferdelig. Jeg gråt. Jeg klarte ikke sove. Det er et stort svik, sier hun.

I innslaget blir det kommentert at gjenstandene de finner gjemt må være verdifulle, før de bæres ut i en bil.

Det var 13 ansatte på det lille museet i Mariupol. De åpnet i 2010 og ble en viktig plattform for kunst i byen, med to ulike utstillinger hver måned i snitt. De samarbeidet med andre gallerier både nasjonalt og internasjonalt.

FREDSTID: Her er de ansatte på museet på åpningsdagen. Ingen kunne se for seg hva som skulle skje få år senere. Foto: Privat

– Museet var barnet vårt. Vi la hele vårt hjerte og sjel i det, sier Bouli.

Det meste av verdier ble lagret sentralt hos Lokalhistorisk museum. Det brant opp etter et missilangrep, sammen med hele samlingen som befant seg i lokalene.

Rundt 2000 gjenstander gikk opp i røyk. Verker fra kunstnere fra hele Ukraina og fra kunstskoler i blant annet Odesa, Kyiv og Lviv er borte for alltid.

UTSTILLING: Her viser Bouli fram museets verker til en gruppe i fredstid. Foto: Privat

De ansatte på museet har gått ulike skjebner i møte. To av dem flyktet til Lviv. Boulis nærmeste kollega, Natalya Kyrenysheva, ble alvorlig skadet i et angrep. Huset hennes ble rasert, og selv ble Kyrenysheva fraktet til Kursk i Russland hvor hun ble operert. Hun har fremdeles splinter i hodet.

Bouli flyktet til et ukrainsk-kontrollert område, og inviterte kollegaen Kyrenysheva dit etter hun var ferdigbehandlet på sykehus. Hun kom i mai, og bor nå såpass nært Bouli at de kan hjelpe hverandre.

De forsøker også å gjenopprette databasen over kunstverkene i det raserte museet.

SKADER: Mange tusen kunstgjenstander har gått tapt i krigen. Slik så Lokalhistorisk museum ut etter angrepet. Foto: AP / NTB

– Natalia kan nesten ikke høre etter eksplosjonen, så jeg tar telefonsamtalene for henne. Selv har jeg en nevrologisk sykdom og må ha behandling resten av livet, sier Bouli.

Ukrainske myndigheter sier de vil be Interpol om hjelp til å finne og få tilbake den stjålne kunsten.