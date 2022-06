R. Kelly dømt til 30 års fengsel for menneskehandel

Onsdag kom straffeutmålingen for R&B-stjernen R. Kelly, som blant annet er dømt for menneskehandel og seksuelle overgrep. Han dømmes til 30 år i fengsel.

Etter en seks uker lang rettsak mot artisten Kelly (55) i september i fjor, ble han funnet skyldig for menneskehandel, seksuelle overgrep, videoer av seksuelle overgrep mot barn og utpressing. Selv om rettsaken ble avsluttet for over syv måneder siden, har ikke straffeutmålingen vært klar før nå.

På onsdag ble det klart at han dømmes til 30 år i fengsel. Påtalemyndigheten krevde en minimumsperiode på 25 år for overgrepene, mens 55-åringens forsvarer mente Kelly burde få en straff på 10 år eller mindre.

Kelly har vært gjenstand for ulike etterforskninger i nesten 20 år, men det var dokumentarserien «Surviving R. Kelly» som for alvor rettet oppmerksomheten mot anklagene mot ham.

Anklager gjennom en årrekke

Anklagene mot superstjernen har vært mange gjennom en årrekke. Kelly sto blant annet tiltalt for utnyttelse av barn, bortføring, bestikkelser og tvangsarbeid fra 1994 og fram til 2018.

Det tok mange år fra en rekke kvinner sto frem med anklager mot artisten, til rettssaken startet. Selv om de mange kvinnene har vært svært tydelige, har artisten selv insistert på at han er uskyldig.

Rettssaken har hatt flere forsinkelser på grunn av pandemien og endringer knyttet til Kellys forsvarerteam. Pandemien var også deler av grunnen til at straffeutmålingen tok så lang tid.

En av R. Kellys forsvarere, Michael Irving Leonard, sa til USA Today at den lange ventetiden er uvanlig. Normalt kommer straffutmålingen mellom 90 og 120 dager etter at dommen er falt.

Utnyttet statusen sin

Rettssaken hans i 2021 var en av de mest høyprofilerte sakene som kom fra #MeToo-bevegelsen. Det er også en av de mest fremtredende sakene der ofrene for det meste var svarte kvinner.

Vitner, inkludert Kellys daværende kjærester og hans tidligere ansatte, malte et bilde av en sanger som brukte sin berømmelse, rikdom og makt til å kontrollere og misbruke kvinner seksuelt.

En anklager identifisert som "Jane" vitnet om at hun ble tvunget til seksuelle møter med andre kvinner og ikke var i stand til å forlate rom uten Kellys tillatelse.

Flere vitner fortalte også om at Kelly og teamet hans ville bruke sangerens kjendisstatus for å lokke og arrangere reise for ofrene hans, i håp om at de skulle få deres store gjennombrudd i musikkbransjen, bare for at de skulle bli seksuelt misbrukt av Kelly.