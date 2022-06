Imponert Knutsen: – Ser ikke det ofte i norsk fotball

Vålerenga - Bodø/Glimt 0-1

Glimt-sjef Kjetil Knutsen hyller Victor Bonifaces forarbeid til målet. Spissen driblet flere spillere.

– Først og fremst syns jeg det er en veldig fortjent seier. Vi trykker og spiller dem lavt, men det er en del ting vi kan gjøre enda bedre. Vi får et straffespark, og det skal jo egentlig sitte, påpeker Knutsen.

– Det Victor gjør før målet er høy, høy klasse. Det er ikke ofte du ser i norsk fotball, fortsetter han.

Se forarbeidet Knutsen hyller i vinduet øverst.

Tapet må uansett føles bittert for et Vålerenga-lag i motgang, og som dessuten ropte på straffespark selv like før Bodø/Glimt tok ledelsen.

Keeperdebutant nære heltestatus

– Jeg ble imponert av Magnus på U21-landslaget sist, så all honnør til det VIF gjør med keepere med Kristoffer (Klaesson), Haug og Magnus. Så all «cred» til Magnus. Jeg synes at han gjør en god kamp, sier Glimt-profil Hugo Vetlesen til TV 2.

Det så lenge ut til at den kunne blitt en eventyrhistorie.

Sju minutter før slutt reddet Vålerenga-debutant Magnus Sjøeng et straffespark for kriserammede Vålerenga og hjemmepublikum øynet en etterlengtet opptur for Vålerenga.

Men ett minutt før slutt glapp det: Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes ble spilt fri i feltet og fra kort hold satte han inn 1-0. Magnus Sjøeng var sjanseløs og Glimt trakk det lengste strået i cupen.

Billig straffe

Selv om de Ola Solbakken nok gjerne skulle sett straffesparket i mål, er det nok flere som er glad for at den tvilsomme straffen ikke ble avgjørende.

Da Hugo Vetlesen gikk i bakken i Vålerengas felt, og dommer Sivert Øksnes Amsland pekte på straffemerket kom det store protester fra Vålerenga, og fra kommentatorplass.

– Den er veldig, veldig tvilsom. Alt går imot Vålerenga i den situasjonen de er i nå, meldte NRK-ekspert Åge Hareide på direkten.

Dag-Eilev Fagermo virket heller ikke å være fornøyd med dommeravgjørelsene. Vålerenga-treneren gikk nemlig rett bort til kamplederen etter kampen ble avblåst.

– Jeg har ikke sett straffesituasjonen selv, men jeg har blitt fortalt at han faller, er meldingen fra Fagermo.

Der og da var Magnus Sjøeng - 20-åringen som fikk sin første kamp for Vålerenga - Oslo-klubbens store helt.

I forkant snakket flere om keeperkrise i Vålerenga. Selv tok han det med stoisk ro i forkant av kampen.

– Jeg er en ganske tilbakelent person som tar ting med ro og samtidig har god selvtillit, så jeg tror dette vil gå veldig fint, uttalte Sjøeng i forkant av oppgjøret til TV 2.

Vålerenga yppet seg etter pause

Selv om Bodø/Glimt hadde et klart spillemessig overtak i førsteomgang, maktet de ikke å skape de aller største sjansene.

Den største sjansen kom faktisk etter 28 minutter, da keeperdebutanten ga en helt unødvendig retur på et innlegg. På returen var Runar Espejord, men der vartet keeperdebutanten - som ellers i oppgjøret virket stødig - opp med en sterk reaksjonsredning.

Etter pausen var det vertene Vålerenga som åpnet klart best. Vertene hadde innledningsvis flere gode muligheter, men det ble enten nesten - eller så mislykkes Vålerenga på den avgjørende tredjedelen av banen.

Bodø/Glimt tok over utover i omgangen, men det bølget langt mer fram og tilbake enn i førsteomgang.

Ti minutter før slutt kunne imidlertid Bodø/Glimt avgjort det da Taofeek Ismaheel rotet bort ballen på vei framover. Ola Solbakken spilte fri Ulrik Saltnes, men fra litt skrått hold ble avslutningen reddet av VIF-keeper Magnus Sjøeng. Da benyttet VIF-fansen anledning til å hylle sin egen keeper.

– Vi har Magnus Sjøeng, ljomet det taktfast fra supportertribunen Østblokka.

Til slutt berget han et straffespark, men like før slutt måtte han gi tapt. Dermed er Bodø/Glimt videre i cupen, mens nedturene fortsetter for Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga.