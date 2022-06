Husker du dette? Nå gjenforenes de

Nylig kom traileren til filmen «Ticket to Paradise» ut, der Julia Roberts og George Clooney spiller hovedrollene. Filmen er en romantisk komedie regissert av Ol Parker, som også er skaperen bak «Mamma Mia Here We Go Again».

Det er over 20 år siden Robert og Clooney debuterte som medskuespillere, og det har blitt noen filmer sammen siden den gang.

La oss ta et tilbakeblikk.

Ocean's Eleven

CLOONEY: Den erfarnere skuespillern spilte hovedrollen i filmen Ocean's Eleven. Foto: FRED PROUSER / Reuters

Den første filmen de spilte i sammen var «Ocean's Eleven». Filmen er en amerikansk komediefilm fra 2001 regissert av Steven Soderbergh og skrevet av Ted Griffin.

FILMDEBUT: Filmen Ocean's Eleven var Roberts og Clooneys første film sammen. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / AP

I filmen møter vi Danny Ocean (Clooney) som nettopp har blitt løslatt fra fengsel. Han bryter prøveløslatelsen sin ved å reise til California for å møte sin partner-in-crime og vennen Rusty Ryan (Brad Pitt) for å foreslå et ran.

Sammen planlegger de et ran på 160 millioner dollar fra kasinoeieren Terry Benedict. Roberts spiller karakteren Tess, som er Oceans ekskone og rivalen Benedict sin nye elsker.

Filmen fikk stor oppmerksomhet internasjonalt, og Roberts vant blant annet People Choice Awards i 2003 etter filmen.

Ocean's Twelve

Ocean's Twelve er en amerikansk komediefilm fra 2004 regissert av Steven Soderbergh. Det er den andre filmen i Ocean's-serien og oppfølgeren til Ocean's Eleven.

CASTEN: Clooney sammen med flere av sine medskuespillere i filmoppfølgeren. Foto: CARLO ALLEGRI / AFP

Filmen fikk blandede anmeldelser fra kritikere, men til tross for det samlet den inn over 360 millioner dollar over hele verden. Den ble med dette den tiende mest inntektsgivende filmen i 2004.

Filmen går ut på at Terry Benedict finner alle de elleve medlemmene av Danny Oceans mannskap, og krever at de returnerer $160 millioner de stjal fra kasinoene hans pluss $38 millioner i renter.

Money Monster

Money Monster er en amerikansk krimthrillerfilm fra 2016 regissert av Jodie Foster. Clooney er selv medprodusert i filmen og Roberts spiller mot ham.

SUKSESS: Til tross for blandede anmeldelser, ble filmen Money Monster en billettsuksess. Foto: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Filmen følger finans-tv-vert Lee Gates og hans produsent Patty Fenn, som blir satt i en ekstrem situasjon når en sint investor tar dem og mannskapet deres som gisler.

Filmen hadde verdenspremiere på den 69. filmfestivalen i Cannes 12. mai 2016 og ble gitt ut på kino i USA 13. mai 2016 av Sony Pictures Releasing. Til tross for å ha mottatt blandede anmeldelser fra kritikere, ble filmen en billettsuksess, og samlet inn over 93 millioner dollar.

Ticket To Paradise

Den romantiske komedien «Ticket To Paradise» er deres kommende film sammen, som markerer over 20 år som medskuespillere.

GJENFORENT: Roberts og Clooney skal igjen spille sammen. Denne gangen i en romantisk komedie. Foto: Universal Pictures

Traileren til filmen ble publisert onsdag, og den gir publikum en første titt på Roberts og Clooney som spiller et skilt ektepar. De kommer sammen igjen for en utflukt til Bali i håp om å stoppe deres nylig forelskede datter fra å gjøre den samme feilen som dem.

De er nemlig overbevisst at den største feilen de gjorde for 25 år siden var å gifte seg med noen de nettopp hadde møtt, noe deres egen datter er i ferd med å gjøre nå.

Filmen ble spilt inn under lockdown, og den har blitt noe utsatt grunnet Covid-komplikasjoner. Den er nå satt til å lanseres i midten av oktober.

Roberts forteller at hun gleder seg til å gjøre sitt comeback som «Romcom» skuespiller. Hun avslører at det var Clooney selv som fikk henne til å gjøre nettopp dette.

– Hvis jeg hadde lest et manus som jeg trodde var moro på Notting Hill-nivået eller My Best Friend's Wedding-nivået, ville jeg gjort det. De eksisterte ikke før denne filmen endelig kom, sa Roberts i et intervju med Vanity Fair.