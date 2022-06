Norge vant generalprøven - Reiten reddet Norge etter grusom start på kampen

(Danmark - Norge 1-2) Guro Reiten ble helt avgjørende for at Norge kan entre EM i England med en seier friskt i minnet.

Etter en fryktelig start på kampen ble Guro Reiten redningskvinnen for Norge i generalprøven mot Danmark onsdag kveld. Sunndalingen scoret begge målene som sikret Norge 2-1-seieren i siste kamp før EM i England braker løs i neste uke.

Norge fikk imidlertid en ordentlig kalddusj etter bare 50 sekunder i Viborg. Danskene snappet opp en ball inne på Norges banehalvdel før et innlegg ble slått på bakerste stolpe. Signe Bruun fikk relativt upresset stange hjemmelaget i føringen.

Utover i den første omgangen produserte Norge svært lite. Ballen ble forflyttet sakte og det resulterte ofte i lange pasninger i bakrom hvor ingen tok løpene.

– Det er bra vi får en gjennomkjøring der vi blir utfordret defensivt. Det ble vi spesielt i første omgang. Boksspillet vi viste på førstemålet til Danmark er ikke godt nok. Jeg er ikke blitt tryggere på hvor vi står i forsvarsspillet, sier fotballekspert Solveig Gulbransen bekymret.

Reiten ble redningen

Heldigvis for Martin Sjögrens disipler har Norge x-faktor fremover på banen. Ei som virkelig har massevis av det er Reiten som etter 40 minutter fikk skutt. Fra litt utenfor 16-meteren sendte hun av gårde et hardt og lavt skudd som via en dansk spiller gikk, noe heldig for Norge, i mål.

I andre omgang kom det offensive krydderet Norge manglet i første omgang. Caroline Graham vant igjen en ball hun selv mistet og satte høy fart fremover. Fra høyre la hun lavt inn mot Ada Hegerberg, men den norske stjernespissen hoppet over ballen. Bak henne lå Reiten som enkelt kunne plassere ballen i mål til 2-1 for Norge etter lekkert angrep.

– Vi får en horribel start på kampen. Det er fint å bli kvitt sånn før det virkelig braker løs. Men vi hever oss, og det er mye positivt å ta med seg. Så går vi ut i andre omgang og fortsetter der vi slapp, og klarer å holde det inn, sier tomålsscorer Guro Reiten etter kamp.

SEIER: De norske tilreisende kunne juble til slutt, selv om de fikk seg en støkk allerede etter 40 sekunder. Foto: Johnny Pedersen / Ritzau

Sjögren overrasket

I denne samlingen før EM starter i England neste uke har landslagssjef Sjögren hatt et par bekymringer. En av de har vært høyreback-posisjonen. Tuva Hansen kom til samling med et vondt lår etter en lårhøne hun fikk for Brann i cupkamp mot Arna-Bjørnar 15. juni.

Anja Sønstevold skulle derfor starte den første kampen mot New Zealand, men fikk en kjenning i låret under oppvarmingen. Dermed ble Synne Skinnes Hansen kastet ut på høyrebacken. På tirsdagens trening i Danmark gikk Sjögren langt i å tyde at Maren Mjelde ville starte som høyreback mot Danmark med Guro Bergsvand inn som midtstopper.

Det ble det imidlertid ikke. Landslagssjefen overrasket ved å sette venstrebeinte Julie Blakstad som høyreback mot Danmark. Dermed fortsatte Mjelde sammen med Maria Thorisdottir som midtstoppere og Anna Jøsendal fikk sin første start for landslaget på venstreback.

Landslagskapteinen var fornøyd med kampen til tross for en rufsete start.

– Danmark er et spennende lag, og et lag som absolutt kan slå de beste. Det gir oss selvsagt selvtillit å vinne kamper som dette. Totalt sett er det mye bra, også må vi selskap luke bort en start som i dag. I mesterskap er det vanligvis enda vanskeligere å komme tilbake fra noe sånt, sa Mjelde til TV 2.