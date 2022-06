NRK bekrefter: Ble utsatt for hackerangrep

NRK er utsatt for et hackerangrep onsdag kveld.

Det bekrefter kanalen til TV 2.

– Vi er utsatt for et DDoS-angrep som varte i omtrent fem minutter, sier leder for teknologi i Nrk, Thomas Walter van Deurs.

Angrepet ble merkbart da det var tekniske problemer på nrk.no, ved 18.40-tiden onsdag kveld.

Ikke alene

Kanalen understreker at nedetiden var kortvarig.

– Vi satte i gang tiltak som gjorde at vi kom oss kjapt opp igjen. sier van Deurs.

TEKNSIK FEIL: Dette var beskjeden brukerne fikk onsdag kveld. Foto: Skjermdump, NRK

Flere nettsider har vært nede onsdag som følge av et hackerangrep. Blant annet har flere av nettavisene i Schibsted slitt med tekniske problemer. Dette gjaldt VG, Aftenposten og Stavanger Aftenblad.

NRK ser angrepet i sammenheng med disse.

Varslet angrep

Natt til onsdag startet et hackerangrep mot en rekke norske nettsider.

Det har rammet Arbeidstilsynet, Altinn, BankIDs nettside, Buypass, og flere andre nettsider. Også Politiet ble rammet av angrepet.

Gruppen Killnet hadde på forhånd varslet at de ville angripe Norge. Gruppen er en prorussisk aktør, som skal ha gjennomført flere hackerangrep for å støtte invasjonen av Ukraina.