WHO: Frykter apekoppviruset skal spre seg til disse gruppene

Verdens Helseorganisasjon frykter nå at apekoppsmitten skal spre seg til sårbare grupper.

Verdens Helseorganisasjon gjør nå flere undersøkelser etter spredningen av apekoppviruset på verdensbasis.

Onsdag varsler organisasjonen at en «vedvarende smitte» av viruset kan føre til ytterligere spredning til høyrisikogrupper, ifølge Reuters.

Varsler bekymring

Hovedsakelig fryktes det en spredning til gravide kvinner, mennesker med nedsatt immunforsvar og barn.

– Jeg er bekymret for vedvarende smitte, fordi det antyder at viruset etablerer seg og at det kan bevege seg inn i høyrisikogrupper, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO: En vedvarende smitte av apekoppviruset bekymrer WHO-sjefen Tedros Ghebreyesus. Foto: JOHANNA GERON / NTB.

Meldingen kom etter at Storbritannia bekreftet to tilfeller av smittede barn.



WHO undersøker nå disse rapportene, men understreker at ingen av dem klassifiseres som alvorlige.

66 dødsfall på verdensbasis

Siden det «første» utbruddet i mai, kan WHO bekrefte at mer enn 3400 mennesker har blitt smittet av apekopper, men kun en person skal ha dødd som følge av viruset i Europa.

Den største risikogruppen er menn som har sex med andre menn, ifølge statistikken.

Total skal 66 mennesker ha dødd på verdensbasis.

Til tross for flere dødsfall er viruset ikke klassifisert som en global helsekrise, men WHO følger likevel utviklingen nøye framover.