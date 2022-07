Millioner døde – frykter at historien gjentar seg

Historien om forholdet mellom Russland og Ukraina er lang, komplisert og mørk. Spesielt sitter sultkatastrofen som drepte anslagsvis fem millioner ukrainere dypt i folkesjelen.

Tragedien som fant sted i årene 1932-1933 kalles Holodomor, som kan oversettes til sultdrap.

Sultkatastrofe uten sidestykke

Dette var en menneskeskapt sultkatastrofe som rammet de kornproduserende områdene i Sovjetunionen.

KHARKIV 1933: Dette bildet skal være tatt i den ukrainske byen Kharkiv under hungersnøden som herjet Ukraina og deler av Sovjetunionen i 1932 og 1933. Foto: Alexander Wienerberger

Russland og Ukraina er uenige i årsaken til sultkatastrofen. Der Ukraina mener det var en bevisst strategi rettet mot den ukrainske befolkningen, mener Russland at det var resultat av mange sammenfallende faktorer, og peker på at også mange i matproduserende deler av Russland døde av sult i denne perioden.

Uansett mener de fleste nøytrale eksperter at det var Josef Stalins politikk som var hovedårsaken til sultkatastrofen.

Tvungen kollektivisering førte til at korn og andre matvarer ble beslaglagt og eksportert ut av Sovjet for å kunne tjene penger for å bygge opp industrien.

Igjen satt familier uten mat.

– Vi overlevde ved å koke en potet og litt mel hver dag, forteller Maria Gontsjarova (93) til AFP.

FRYKT: Maria Gontsjarova (93) var ti år under Holodomor på 30-tallet. Nå frykter hun at historien skal gjenta seg. Foto: Sergey Bobok/AFP

Nå frykter hun at historien gjentar seg. Krigen har fremkalt grusomme minner både for henne og mange andre i Ukraina.

– Dagen krigen startet sa jeg: «Det kommer til å bli sult», sier 93-åringen.

Rundt landsbyen hvor Gontsjarova vokste opp døde én tredjedel av innbyggerne under hungersnøden på 30-tallet.

– Russerne har allerede stjålet mye korn fra oss, og de er i stand til å ta alt. Jeg forbanner dem, sier hun.

I forrige måned publiserte BBC bilder av det de hevder er russiske styrker i okkuperte områder i Ukraina, som systematisk stjeler korn og andre produkter fra lokale matprodusenter.

Disse satellittbildene viser korn som lastes på Matros Pozynich, i Sevastopol på Krim 19 mai og 27. mai 2022 Foto: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

De har tatt kontakt med ukrainske bønder, og undersøkt satellitt- og overvåkingsbilder for å spore hvor kornet sendes. Bildene viser ifølge BBC at kornet fraktes til Krim, og videre fra Sevastopol til Latakia i Syria.

Okkupasjonsstyrkene nekter for at de stjeler korn, men sier de har «nasjonalisert» statlig infrastruktur og kjøper korn fra bøndene, mens Ukraina hevder at russerne stjeler og eksporterer korn for å finansiere krigen.

Blokkerte havner

Ukraina er en av verdens største produsenter av korn, og produserer også mange andre matvarer.

Etter invasjonen av Ukraina i februar har Russland blokkert havnene som sikrer eksport av det viktige kornet til verdensmarkedet. Dette har utløst anklager om at Moskva igjen bruker mat som et våpen i krigen.

– Russland prøver å gjenskape Holodomor gjennom beskytning av jordbruksområder, uttalte lederen for det ukrainske presidentskapet nylig.

BOMBER: Slik ser jordene ut etter tre måneder med bombing. Foto: Maxar Technologies

Russlands president Vladimir Putin mener på sin side at det er Vesten som har skyld i den globale matkrisen.

Det forhandles om å opprette en korridor gjennom det minelagte Svartehavet for å kunne frakte ut korn, men så langt er det ikke kommet noen løsning.

– Folkemord

Siden 2006 har Ukraina definert Holodomor som et folkemord på det ukrainske folk, begått av Sovjetunionen under Stalins styre. De har også jobbet aktivt for å få dette anerkjent som et folkemord internasjonalt.

Norge har imidlertid ikke anerkjent som sultkatastrofen som folkemord. Da Støre var utenriksminister i 2008, påpekte han i Stortingets spørretime at Sovjetunionens ledelse bærer ansvaret for det han omtalte som «umenneskelige handlinger», men at det ikke er grunnlag for å kalle det et folkemord.

ÅKER: Kornåker i det østlige Ukraina. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Vekker assosiasjoner

Martin Paulsen er instituttleder for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Han er Ukraina-ekspert og jobber blant annet med forholdet mellom Ukraina og Russland.

– Jeg ser gjennom debatten at det vekkes sterke følelser. Når det både er snakk om blokade av eksport fra Ukraina, i tillegg til at det er vanskelig å dyrke korn i en krigssituasjon, vekkes det assosiasjoner til Holodomor i den ukrainske befolkning, sier Paulsen.

Han påpeker at Holodomor er det fremste tegnet på russisk undertrykking for ukrainere.

Historisk betydning

Paulsen mener allikevel at situasjonen er annerledes nå enn den var for 90 år siden.

– Den åpenbare forskjellen er at det som skjedde på 30-tallet ikke var i en krigssituasjon som nå, forklarer Paulsen.

EKSPERT: Martin Paulsen fra Universitetet i Bergen jobber med forholdet mellom Russland og Ukraina. Foto: Hans Jørgen Brun

– Den gang hadde Moskva strengt tatt legitim rett til å disponere ressursene i hele Sovjet, men måten de gjorde det på var umenneskelig og hadde katastrofale konsekvenser. Krigssituasjonen vi står i i dag er annerledes, sier han.

Argumentasjon rundt historiske hendelser brukes som en del av krigføringen fra begge parter. Da Putin anerkjente de to østlige fylkene, Donetsk og Luhansk, som selvstendige stater, holdt han en lang TV-tale der han argumenterte med at Ukraina ikke har noen egen historie som stat, og at Russland ble ranet under oppløsningen av Sovjetunionen.

Ukraina på sin side hevder at de gjennom flere hundre år er undertrykt av russerne. På 1800-tallet var det forbudt å bruke ukrainsk, og dette er del av de historiske erfaringene som brukes for å forstå det som kan skje hvis de skulle bli del av Russland.

Minnet om Holodymor holdes aktivt og levende gjennom debatten i Ukraina, og dette er med på å legge grunnlaget for hvordan Ukraina i dag ser på Russland.

Uviss framtid

Tilbake i bakgården til Gontsjarova, sitter 93-åringen i skyggen av et valnøtt-tre og reflekterer over dagens virkelighet.

– Mange land hjelper oss med forsyninger av mat og annen hjelp, men bare Gud vet hvor lenge det vil fortsette, sier hun.

OVERLEVDE: Maria Goncharova overlevde Holodomor. Erfaringen gjør at hun aldri kaster noe mat. Foto: Sergey Bobok/AFP

Nå er Goncharova nøye med å ha litt av alt. Hun kaster aldri noe.

På tunet går tre høner. Hun får en liten pensjon på rundt 650 kroner i måneden.

– Vi vet ikke hva som skjer i morgen. På grunn av russerne og krigen deres kommer vi ikke til å ha noe brød, sier hun.