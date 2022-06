Politiet stopper SIAN-markering på lørdag

Det bekrefter Oslo politidistrikt overfor TV 2.

– Politiet har etter en helhetsvurdering kommet frem til at dette arrangementet ikke kan gjennomføres slik trusselsituasjonen er i dag, skriver kommunikasjonssjef Unni Grøndal.

Bakgrunnen er det forhøyede trusselnivået som følge av masseskytingen i Oslo sentrum natt til lørdag.

– Utgangspunktet for politiets vurdering er at det ved flere av SIANs markeringer de siste årene har vært et høyt konfliktnivå, og at det flere ganger har forekommet til dels alvorlige ordensforstyrrelser, skriver Grøndal.

Kan være et mål

SIANs plan var å holde en markering foran Stortinget lørdag, og at de skulle sette fyr på flere koraner en annen plass i hovedstaden.

Politiet utelukker ikke at personer eller institusjoner som kan oppfattes å fornærme religionen Islam kan være aktuelle mål for ytterliggående islamister.

– Politiet vurderer at det fortsatt eksisterer en uavklart trussel om alvorlige voldshandlinger knyttet til hendelsen. På grunn av frykt for alvorlige ordensforstyrrelser må arrangementet flyttes til et annet tidspunkt, skriver Grøndal.

TV 2 har vært i kontakt med SIAN-leder Lars Thorsen.

– Man kan jo undres hvorfor det avlyses når PST senker trusselnivået. Så kan en undres når politiet avlyser en Sian-demonstrasjon og bare ga råd til Pride. Hva skyldes forskjellsbehandlingen? Der er det snakk om flere tusen mennesker, mens vi bare er ti personer, sier Thorsen som mener det er snakk om politisk forskjellsbehandling.

IKKE BLID: SIAN-leder Lars Thorsen, her avbildet i Bergen i fjor høst. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Ikke gyldig argument

Han legger imidlertid til at politiet kan vite noe alle andre ikke vet.

– Kan det tenkes at det er fornuftig å ikke nøre opp under den stemningen som kan være der ute nå?

– Politiet har en tjenesteplikt til å beskytte politisk virksomhet. Å ivareta ro er ikke et gyldig argument i denne sammenhengen. Det er vanskelig å ta det seriøst. Politiet vet godt hvilke plikter de har og de kan ikke bevege seg ned på et nivå der de nekter en aktør å drive politisk virksomhet, sier han.