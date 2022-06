Justisministeren: – Faren er ikke over

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, politidirektør Benedicte Bjørnland og direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sofie Nystrøm forklarer trusselbildet i Norge.

– Faren er ikke over, sier justisministeren innledningsvis.

Pressekonferansen skjer kort tid etter at PST varslet endring i trusselvurdering og meldinger om dataangrepet mot flere norske aktører onsdag.

– Alt tyder på at angrepet kommer fra russisk, kriminelt nettverk, sier Mehl om dataangrepet mot norske aktører.

Nedgraderer trusselnivå

Etter Oslo-skytingen natt til lørdag valgte PST å heve terrortrusselnivået i Norge fra moderat (nivå 3) til ekstraordinært (nivå 5).

Under et pressemøte onsdag klokka 16 opplyser PST at de nedgraderer trusselvurderingen mot Norge til høyt nivå (nivå 4).



Konstituert PST-sjef Roger Berg presiserer derfor at trusselnivået fortsatt vurderes høyere enn før helgens skyteepisode.

– Det betyr at PST nå anser situasjonen som nå mer avklart enn i dagene etter angrepet, men det medfører også at PST mener flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre angrep i Norge, sier Mehl.

PST: – Vi mener at flere personer var involvert i angrepet

Frykter eskalering

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sa til TV 2 onsdag ettermiddag at de er trygge på at det ikke er sensitiv informasjon på avveie etter at flere norske virksomheter ble utsatt for et dataangrep.

NSM sier de nå jobber døgnet rundt med norske virksomheter for å sørge for at lignende angrep ikke skjer igjen.

– Vi må forvente at denne type forstyrrelser vil eskalere også framover, sier direktøren.