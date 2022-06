Thorsby ofret ferien for toppmøter med EU og FN

Helt siden 2014 har Norges rivjern på midtbanen vært brennende engasjert for klimaet.

Nå har Morten Thorsby gått fra å plukke søppel i Genovas gater, til klimamøter med EU og FN.

– Vi prøver å få dette prosjektet til å gå fra noe jeg driver med, til noe andre spillere kan føle en tilhørighet til. Vi må få dette til å bli «We Play Green», og ikke «I Play Green». Så nå er jeg på en liten europatur, hvor jeg prøver å spre budskapet, sier Thorsby til TV 2 i Brussel.

FN: Landslagets midtbanekriger sammen med lederen av FNs miljøprogram, Veronika Hunt Safránková Foto: TV 2.

Vi hadde muligheten til å følge Morten Thorsby, og faren Espen, da europaturneen nådde den belgiske hovedstaden, og landslagsspilleren møtte noen av de mektigste klimatoppene i verden.

– Et samarbeid som går begge veier

Onsdag gikk turen blant annet til Frans Timmermans' kontor.

Nederlenderen er visepresident for EU-kommisjonen, og ledet arbeidet med unionens første klimalov for klimanøytralitet innen 2050.

Han har tidligere hatt flere videosamtaler med Norges miljøengasjerte landslagsspiller.

Etter deres første fysiske møte var Thorsby meget fornøyd med resultatet.

KAN SMILE: Både Morten Thorsby og Frans Timmermans var fornøyde etter et positivt møte. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Vi kom fram til et par konkrete punkter for samarbeid. Det gjaldt både for «Green bags» og «Number 2 Community». Førstnevnte var han veldig interessert i. Han mente det var veldig attraktivt for EU for at både fotballen og tekstilbransjen skal bli grønnere, sier en godt fornøyd Thorsby etter toppmøtet.

«Green Bags» er et nytt initiativ fra Thorsbys organisasjon, som setter fokus på gjenbruk av fotballsko og -tøy.

Samtidig håper han at det skal bidra med større fokus på resirkulering og bærekraft i fotballen. For å sette i gang initiativet samlet 26-åringen blant annet inn landslagskameratenes fotballsko før sesongen var over.

– Han er med på et samarbeid, det er helt klart. De kommer til å støtte oss i mange av aktivitetene våre. Det var et veldig positivt møte for «We Play Green», men også for EU. Jeg tror absolutt vi skal klare å utgjøre en forskjell for dem, så dette samarbeidet går begge veier.

– Kan ikke ta ferie nå

Veronika Hunt Safránková, leder for FNs miljøprogram, tok også imot nordmannen til et møte i Brussel.

– Vi er i midten av en klimakrise. Man kan ikke ta ferie nå, var Thorsbys beskjed til den tsjekkiske topplederen.

Selv om samarbeid sto i fokus under Thorsbys Brussel-besøk, kom han også med en klar beskjed til kollegaene i fotballen.

– Vi spillere må anerkjenne at klimakrisen er noe som kan angripe sporten vår. Det kommer til å berøre oss spillere, vår fremtid og våre barn. Det er på tide at vi bruker rollene våre for en løse denne krisen, og jeg tror vi har et kjempepotensial.