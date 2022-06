Fagforening oppfordrer til ny flyplass-streik

Den tyske fagforeningen Verdi varsler at de oppfordrer til streik på Hamburg lufthavn førstkommende fredag.

På toppen av flyteknikerstreik, en mulig SAS-streik og flyplasskaos flere steder i Europa, kommer den tyske fagforeningen Verdi med nedslående nyheter onsdag ettermiddag.

Fagforeningen oppfordrer teknisk personell ved Hamburg lufthavn til å gå ut i streik førstkommende fredag, ifølge Reuters.

Oppfordringen kommer samtidig med skoleferien i Tyskland, og i tillegg til bemanningskrise på flere store flyplasser i Europa.

Fagforeningen krever en lønnsøkning på 8,5 prosent over 12 måneder, for ansatte ved selskapet Real Estate Maintenance GmbH (RMH).

Enn så lenge har selskapet tilbudt en lønnsøkning på fire prosent i året over to år.

200 ansatte, med ansvar for infrastrukturvedlikehold, kan bli berørt av streiken på den tyske flyplassen, som er et kjent knutepunkt for flere store flyselskaper og flyruter.

I tillegg er det Tysklands femte travleste flyplass.