Klar beskjed til menn etter abortnyhet

For få dager siden slo nyheten om at kvinner mister retten til selvbestemt abort, ned som en bombe i USA. Dette skjer i sammenheng med at Høyesterett opphever dommen kjent under navnet «Roe v. Wade». Abortnyheten har fått mange til å reagere sterkt - sist ut i rekken er hertuginnen av Sussex, Meghan Markle (40).

I et ferskt Vogue-intervju med aktivisten Gloria Steinem og journalist Jessica Yellin, snakker de tre kvinnene om konsekvensene av reverseringen.

– Jeg tenker ofte på hvor heldig jeg føler meg som kunne få begge barna mine, sa den tidligere skuespilleren, som er gift med britiske prins Harry.

Sitt verste mareritt

Hertuginnen har tidligere vært åpen om sin opplevelse med spontanabort. Ett år før hun ønsket datteren Lili (1) velkommen til verden, opplevde hun alle kommende foreldres mareritt.

Dette skrev hun åpenhjertig om i en artikkel i New York Times. Da beskrev hun opplevelsen som en «uutholdelig sorg», og poengterte at det er noe mange kvinner går gjennom, men få snakker om.

I forbindelse med «Roe v Wade»-reverseringen oppfordrer hun til å snakke mer om slike situasjoner:

– Jeg vet hvordan spontanabort føles. Jo mer vi normaliserer samtalen om det som påvirker livene våre og kroppene våre, jo mer vil folk forstå hvor nødvendig det er å ha beskyttelse på plass.

Alle fortjener å ha valget

Hun forteller i intervjuet med Vogue at reverseringen av «Roe v. Wade» handler om kvinners fysiske sikkerhet, så vel som «økonomisk rettferdighet, individuell autonomi og hvem vi er som samfunn».

– Ingen skal tvinges til å ta en avgjørelse de ikke vil ta, er utrygge på eller setter sitt eget liv i fare, sa hun.

Hun fortsetter med å si at enten det er en kvinne som blir satt i en utenkelig situasjon, en kvinne som ikke er klar til å starte en familie, eller til og med et par som fortjener å planlegge familien sin på en måte som gir mest mening for dem, så handler det om å ha et valg. Dette valget skal kvinnen ha mulighet til å ta selv, påpeker hertuginnen.

– Mannen min er feminist

Hun benyttet også anledningen til å be menn ta større del i samtaler om dette.

SKUFFET: Både Markle og ektemannen Prins Harry er skuffet over innstramingen av abortloven i USA. Foto: Doug Peters / PA Photos

– Menn må være vokale i dette øyeblikket og videre fremover, fordi dette er beslutninger som påvirker forhold, familier og lokalsamfunn for øvrig, sier hun.

Hun sier at selv om fjerningen av abortloven kanskje retter seg mot kvinner, så påvirker dette oss alle.

– Mannen min og jeg har snakket mye om det de siste dagene. Han er også feminist.

Hertuginnen begrunner dette blant annet ved å si at Prins Harry sin reaksjon på elimineringen av Roe v Wade forrige uke var like sjokkert og skuffet som hennes egen.