Var på jobb da det hamret på døren: «Homojævel!»

I flere år har den kvinnelige T-banesjåføren, som i denne saken heter «Karin», båret Amnestys regnbuefargede armbånd.

Armbåndet har hun hatt på seg både i og utenfor arbeidstid, for å vise støtte til den skeive bevegelsen.

På kveldsvakt tidligere denne uken opplevde Karin noe hun sent vil glemme. Hun mener armbåndet var den utløsende faktoren for hendelsen, som skal ha begynt da en guttegjeng kom om bord i vogntoget tirsdag kveld.

«Karin» har ikke sluttet å bruke armbåndet etter hendelsen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– De skrek «homojævel» til meg, og begynte å hamre løs på døren inn mot førerrommet, forteller hun til TV 2.

Karin ønsker å være anonym i denne saken - TV 2 er kjent med hennes identitet.

Hell i uhell

Karin beskriver at samtidig som at guttene hamret på døren, ulte alarmen for nødkommunikasjon inne i førerrommet.

– Jeg var ordentlig redd. På et tidspunkt skjønte jeg at det ikke var mange minuttene før de kom seg inn til meg, sier hun.

Ifølge Karin virket guttegjengen bestemt på å komme seg inn i førerrommet. Derfor så hun ingen annen løsning enn å tilkalle ledelsen.

– Heldigvis har vi tett kommunikasjon med våre trafikkledere. De skaffet vektere med en gang.

Vekterne søkte seg gjennom de totalt seks vognene uten hell.

– De hadde nok forlatt vogntoget. Jeg tror de skjønte at noe var i gjære, siden T-banen ble stående stille en stund, forteller hun.

Hendelsen satte et støkk i T-banesjåføren, og hun beskriver seg selv som skjelven resten av kveldsvakten.

Må ta slutt

Politisk nestleder i Fri Oslo og Viken, Jan Elisabeth Lindvik, er rystet når hen får høre om situasjonen på T-banen.

– Det er helt forferdelig. Det er tydelig at fordommene sitter dypt, sier hen til TV 2.

Til tross for det Lindvik beskriver som en forkastelig handling er det ikke første gang Fri har gjort seg kjent med liknende historier.

Hen stiller derfor spørsmål ved om neste steg må være kontinuerlig politibeskyttelse og vakthold.

REAGERER STERKT: Jan Elisabeth Lindvik tar totalt avstand fra slike hendelser. Foto: Karoline Frogner.

– Dette må stanses, ellers får vi et samfunn vi ikke vil ha, sier hen og legger til:

– Det eneste vi ber om er at alle må få være seg selv, og få elske den man vil. I stedet risikerer vi å bli møtt med hat, slag, spark og trusler.

Lindvik oppfordrer publikum til å reagere dersom man blir vitne til slikt hat. Samtidig er hen opptatt av at man ikke skal utsette seg selv for å bli skadd.

– Sjeldent tilfelle

Karin kan ikke si helt sikkert at tirsdagens hendelse på T-banen var hatkriminalitet, eller kun en guttegjeng som ville tøffe seg. Men da hun møtte opp på jobb neste dag, satt nervene fremdeles i kroppen.

– Jeg må innrømme at jeg, hvert fall gjennom sentrum, har sittet med hånden med armbåndet i lommen på veien inn mot plattformene, sier hun.

GODE RUTINER: Kommunikasjonssjef i Sporveien Ina Helen Østby forteller om godt innarbeide rutiner for de ansattes sikkerhet. Foto: Simen Prestaasen / Sporveien

Kommunikasjonssjef i Sporveien, Ina Helen Østby poengterer at de har rutiner på plass for å sikre at både reisende og ansatte er trygge.

– Jeg er ikke kjent med denne konkrete hendelsen, men heldigvis er dette noe vi opplever relativt sjeldent, sier Østby og fortsetter:

– Vi har god dialog med politiet og forholder oss til de og gjeldende nasjonale anbefalinger. Dette for å sikre at det oppleves trygt for våre ansatte og også for de reisende, sier kommunikasjonssjef i Sporveien Ina Helen Østby.

Etter terrorangrepet i Oslo natt til lørdag ble det i tillegg satt opp et hjelpetilbud for Sporveiens ansatte.

– Vårt hovedfokus er at det skal være trygt for våre ansatte å gå på jobb.

Karin er svært takknemlig overfor arbeidsplassen sin:

– Jeg skal ikke la folk som oppfører seg som de guttene, ta knekken på meg.