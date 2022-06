Bråvendingen: Vraket lagkamerat hevder at han fikk ultimatum

Ut av intet ble Edvald Boasson-Hagen likevel tatt ut til Tour de France. Den vrakede lagkompisen mener at vendingen skyldes en disputt.

Cristian Rodríguez var opprinnelig på laget til TotalEnergies, som ble offentliggjort mandag.

Dagen etter kom kontrameldingen: Boasson-Hagen var inne, og Rodríguez ute – uten noen nærmere forklaring fra laget.

Selv Boasson-Hagen, som var første reserve i Tour-troppen, var ikke helt oppdatert på situasjonen da TV 2 snakket med ham tirsdag.

– Jeg er litt usikker på hva som er grunnen, men så lenge jeg fikk den gledelige beskjeden, så er jeg happy, sa rudsbygdingen.

SMØRBLID: Her er Edvald Boasson-Hagen på flyplassen før avgang til Tour-starten i København. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Ifølge Rodríguez dreier det seg om en kontraktsdisputt.

Det er Eurosport Spania som formidler 27-åringens versjon av saken, en sak rytteren selv har delt i sosiale medier.

Ifølge spanjolen forsøkte han og agenten å starte samtaler med laget om en ny kontrakt i mars. Fredag skal han ha blitt kontaktet og tilbudt en forlengelse på to år.

Rodríguez hevder at han fikk beskjed av manageren sin om at hvis han ikke skrev under før Tour de France, ville han ikke være med på laget.

Han hevder også at TotalEnergies ikke var villig til å diskutere betingelsene i avtalen, og mener at han burde ha få mer betenkningstid siden han angivelig hadde ventet på et forslag i tre måneder.

– En litt ugrei trend, mener TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

UTELATT: Her sitter Cristian Rodríguez (til høyre) i et brudd under fjorårets Tour de France. Foto: Daniel Cole

Han viser til at noe lignende skjedde med Alexander Kristoffs lagkamerat, Quinten Hermans.

Drivenes synes ikke noe om at lag bruker kontraktsforhandlinger i forbindelse med uttak.

– Når de først tar ut Cristian Rodríguez, for så å ta ham ut av laget fordi han ikke har signert ny kontrakt, synes jeg det er uprofesjonelt av laget, sier han.

Eksperten utdyper:

– Da har laget i utgangspunktet tenkt at det mest komplette og beste laget de kan stille er med Cristian Rodríguez på laget, men de bruker mot ham og behandler ham dårlig fordi han ikke har signert ny kontrakt.

TotalEnergies har foreløpig ikke gitt noe offentlig svar på Rodríguez' påstand.

