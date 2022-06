Må stenge livsviktig chat: – Vi jobber intenst for å finne midler

Den døgnåpne chatten til Mental Helse er en samtaletjeneste som skal hjelpe de som trenger noen å snakke - uansett når.

– Vi vet vi har reddet liv med dette tilbudet, sier daglig leder for Hjelpetelefonen, Aslaug Timland.

Nå kan flere tusen stå uten nødvendig hjelp, frykter organisasjonen.

– Stor bekymring

Med korona-midler har Mental Helse siden 1. september 2021 hatt anledning til å utvide chatten til å være åpen døgnet rundt.

– Vi har jo sett at det å gå fra den normaltiden vi hadde på chat, til døgnåpent, har gjort at vi har tredoblet antall samtaler inn, sier Timland.

BEKYMRET: Aslaug Timland, daglig leder Mental Helses Hjelpetelefon, er redd for hvilke konsekvenser det vil få å fjerne tilbudet om døgnåpen chat. Foto: Per Haugen / TV 2

Nå som midlene begynner å gå tomt, mener hun det kan bety slutten for tilbudet.

– Døgnåpen chat har vi bare midler til å drifte til over sommeren. Det er klart at det er en stor bekymring.

Kan hjelpe over 10.000 mennesker

Før de åpnet chatten til å være døgnåpen, klarte de i snitt å håndtere 5000 samtaler i måneden. Nå er tallene mer enn doblet.

– I løpet av en måned kan vi nå håndtere 11 000 samtaler i snitt, sier daglig leder for Hjelpetelefonen, Aslaug Timland.

Hun mener at dersom den døgnåpne chatten blir historie, vil det ramme svært mange.

– Det vil være et stort tap for mange der ute dersom vi ikke klarer å opprettholde det.

Villig til å ofre alt

Timland forteller at chatten har reddet liv, og at det er spesielt viktig å være et samtaletilbud for unge med selvmordstanker. Av de om benytter seg av tjenesten er 64 prosent under 24 år. 21 prosent av disse er gutter.

– Når vi vet at gutter og unge menn er de som dessverre ligger høyest på selvmordsstatistikken, så er det med uro i maven vi eventuelt må gå tilbake til tidligere åpningstider.

Tjenesten vil da holde åpent kun fra 12 til 23, noe som vil bety en stor nedgang i muligheten for å besvare chattene.

– Jeg har sagt at vinner jeg i lotto, så skal hjelpetelefonen få det, sier Timland.

– Jobber intenst for å finne midler

Mental Helse frykter nå konsekvensene av at særlig barn og unge mister en trygg, gratis og anonym arena hvor de har kunnet skrive døgnet rundt.

Timland har enda ikke mistet håpet, men håper at det kan ligge en økonomisk redning i revidert statsbudsjett eller det private næringslivet.

– Vi jobber intenst for å finne midler til å drifte det videre.

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter til TV 2 at regjeringen satser på psykisk helse i tiden fremover.

– Vi er i gang med arbeidet med en ny opptrappingsplan for psykisk helse, med øremerkede midler, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng.

Bekeng legger til at frivillige tilbud, som hjelpetelefoner, er et viktig supplement til det offentlige tilbudet:

– I statsbudsjettet 2022 er det avsatt over 60 millioner til dette formålet. Dette er ikke endret i revidert nasjonalbudsjett, sier han.

Etter skyting i Oslo lørdag, har Helse og omsorgsdepartementet bedt kommuner ha særlig oppmerksomhet på de psykososiale behovene til de som ble rammet eller berørt av hendelsen.