PST mener flere var involvert i angrepet

Det opplyser PST-sjef Roger Berg til TV 2.

– Jeg kan naturlig nok ikke komme inn på hvem, men vi har personer i vårt fokus som vi mener har vært involvert i terrorhandlingen. De personene er det vi går etter, sier Berg.

– Et bakteppe

– Er de i Norge?

– Det kan jeg av naturlige grunner ikke si noe om.

– Så dere mener at flere er involvert i angrepet natt til lørdag?

– Det er naturlig at det er det. Vi mener at flere var involvert, og at det er et bakteppe, sier Berg.

– Hvor mange er det snakk om?

– Igjen så er det Oslo politidistrikt som etterforsker selve angrepet, så jeg kan ikke gå i detalj. Men at det er personer som har vært involvert og som vi frykter kan bli involvert i fremtidige angrep, er det vi har fokus på.

Flere tiltak

Han påpeker samtidig at selve handlingen etterforskes av politiet.

– PST konsentrerer seg om å avverge flere handlinger og eventuelle personer som er inspirert eller påvirket av dette, sier Berg og opplyser at PST allerede har gjort flere tiltak for å avverge eventuelle nye angrep.

HEKTISKE DAGER: Konstituert PST-sjef Roger Berg forteller til TV 2 at flere pågripelser kan bli aktuelt. Foto: Alf Simensen / TV 2

Tidligere onsdag uttalte politiadvokat Børge Enoksen i Oslo-politiet at de nå mener å ha bekreftet at Matapour var alene om selve handlingene.

Enoksen sa samtidig at de ikke har verken bekreftet eller avkreftet at 43-åringen kan ha hatt medhjelpere i tiden før skytingen.

Pågripelse kan bli aktuelt

PST-sjefen opplyser at de har hatt kontakt relevante personer etter helgen.

– Hva er utfallet av det, og hva dreier denne kontakten seg om?

– Vi har opprettet dialog med noen, og vi har kontakt med personer som vi mener er i vårt søkebilde.

– Er det aktuelt å pågripe noen?

– Det kan bli aktuelt.

– Hva bør folk der ute tenke?

– Det er krevende å gi råd til folk om hva de skal tenke om dette. Vi sier at folk må leve så normalt som det går an når man har en terrortrussel hengende over seg. Men vær årvåkne og si fra til politiet og PST dersom det er noe de reagerer på.

Onsdag justerte også PST trusselnivået i Norge ned fra nivå 5 til nivå 4. Fremdeles er trusselnivået likevel høyere enn det var før skytingen.