Artisten etter fallulykke: – Jeg var jævlig heldig

Tidligere «Ex on the beach»-deltaker Adrian Sellevoll (24) havnet i en stygg ulykke natt til onsdag. Det delte han med sine Instagram-følgere onsdag, da han han et bilde av seg selv dekket i blod.

På bildet ligger han i en sykehusseng og bildeteksten er: «Jeg har det bra i gode hender. Takk, Gud, for at jeg er så heldig.»

FLERE BRUDD: Sellevoll fikk flere stygge brudd etter hendelsen. Nå oppfordrer han folk til å passe på hverandre. Foto: Skjermdump fra Instagram

Det var mange som ble bekymret for artisten og låtskriveren fra Bergen. Nå forklarer han hva som skjedde. «Her er historien,» åpner Sellevoll med.

– Skulle nattbade i byen og klatret opp på et tak. Første hoppet gikk fint og jeg gjorde en form for salto.

Videre forteller Sellevoll at det var når han skulle hoppe igjen at det gikk galt. Han sier at han klatret opp på taket igjen, men fordi det var vått så skled han og traff kaia med hodet først.

– Brudd i nakken. Tre ganske heftige brudd i kjeven på høyre side. Mindre skader over alt, skriver artisten.

Sellevoll sier at han var svært heldig, og han oppfordrer folk til å passe på hverandre.

– Ikke ta dumme valg som potensielt kan ødelegge for resten av ditt liv, avslutter han med.

